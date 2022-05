Einbruch in Buxheim: Unbekannte hebeln Fenster auf und stehlen vierstellige Summe Bargeld

Bei einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in Buxheim haben die Täter unter anderem eine vierstellige Summe Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

In Buxheim bei Memmingen sind Unbekannte zwischen Samstag, 25. Mai und Montag, 30. Mai in eine Doppelhaushälfte eingebrochen und haben Bargeld und andere Gegenstände gestohlen. Laut Angaben der Polizei hebelten die Täter ein Terrassenfenster auf und verschafften sich so Zutritt.

Das Haus wurde daraufhin nach Wertgegenständen durchsucht. Gestohlen wurde eine vierstellige Summe Bargeld sowie weitere Gegenstände. Der Schaden liegt laut Polizei insgesamt bei etwa 4.000 Euro. Die ersten Ermittlungen vor Ort übernahmen der Kriminaldauerdienst Memmingen (KDD) und die Polizeiinspektion Memmingen. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen ermittelt nun weiter.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der folgenden Nummer zu melden: (08331) 1000.

