Mann versucht in Kiosk einzubrechen - Eigentümer vertreibt den Einbrecher

Der Eigentümer eine Minigolf-Anlage in Buxheim hat einen Einbruch in seinen Kiosk verhindert. Er hatte laute Schläge vernommen und kehrte zurück.

31.10.2023 | Stand: 14:52 Uhr

Ein Unbekannter hat am Montag versucht, in einen Kiosk in Buxheim einzubrechen. Laut Polizei war jedoch der Eigentümer ganz in der Nähe und hörte laute Schläge. Als er von seinem Spaziergang zu seiner Minigolfanlage zurückkehrte, sah er die Person, die versuchte, in seinen Laden einzusteigen. Er sprach den mutmaßlichen Einbrecher an und der flüchtete daraufhin mit einem Fahrrad.

Der Unbekannte hatte den Ermittlungen zufolge zuerst versucht, mit einem Pflasterstein die Eingangstüre des Kiosks einzuschlagen. Allerdings gelang ihm das nicht, weshalb er versuchte, über das Dach Zutritt zum Gebäude zu erlangen.

Einbrecher will in Minigolf-Kiosk einsteigen - So beschreibt ihn der Eigentümer

Der Eigentümer beschreibt den Täter wie folgt: männlich, etwa 1,80 Meter groß, schlank, kurze, dunkle Haare und Vollbart. Der Mann trug eine weiße Jacke und eine Umhängetasche. Die Polizei nimmt Hinweise zu dem Fall unter Telefon 08331/1000 entgegen.

