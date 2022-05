Greift das Maßnahmenpaket für den Brunogarten in Buxheim zu kurz?

Kürzlich gab es in der Parkanlage in Buxheim erneut Ärger. Verbotsschilder und ein Sicherheitsdienst haben laut Bürgermeister aber zu weniger Vorfällen geführt.

19.05.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Der Brunogarten mitten in Buxheim ist als Erholungsort nicht nur bei den Einheimischen, sondern auch bei Menschen aus der näheren Umgebung sehr beliebt. Allerdings treffen sich dort auch immer wieder vor allem abends Gruppen von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Da kann es mitunter schon mal laut werden. Sehr zum Leidwesen der Anwohner. In der Vergangenheit blieb oft jede Menge Müll in der Grünanlage zurück, auch ist es schon zu Sachbeschädigungen gekommen. Deshalb hatte der Gemeinderat im Januar reagiert und ein Maßnahmenpaket geschnürt. So wurden besser sichtbare Schilder bestellt, auf denen die geltenden Regeln im Park aufgeführt sind. Zudem wurde ein Sicherheitsdienst beauftragt. Doch Anfang Mai kam es erneut zu einem Zwischenfall.

Polizei erhält Meldung, dass im Brunogarten in Buxheim randaliert wird

Die Polizei erhielt die Meldung, dass mehrere Jugendliche dort randaliert hätten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei einem 14-Jährigen Cannabis sicher. Trotz dieses Vorfalls geht Bürgermeister Wolfgang Schmidt davon aus, dass die beschlossenen Maßnahmen weitgehend greifen. Vor rund einem Monat wurden ihm zufolge die Schilder, die auf die geltende Satzung für die Grünanlage hinweisen, an sechs verschiedenen Stellen im Park montiert. Seit April seien zudem zwei Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes täglich in den Abendstunden dort unterwegs, um nach dem Rechten zu sehen. Auch eine Streife der Polizeiinspektion Memmingen fahre regelmäßig an der Grünanlage vorbei. Seitdem sei es kaum noch zu Zwischenfällen gekommen, sagt der Rathauschef. Er spricht von jeweils ein bis zwei Fällen in den Monaten April und Mai. Dabei sei es vor allem um Ruhestörung und Müllablagerungen gegangen. „Das war in der Vergangenheit schon massiver“, betont Schmidt, der selbst regelmäßig vor Ort ist.

Bürgermeister von Buxheim: Regeln müssen auch von Jugendlichen eingehalten werden

So auch an besagtem Sonntagabend anfang Mai. „Ich habe die Polizei verständigt, nachdem mich ein Passant informiert hatte.“ Laut Schmidt hat es aber keine Randale gegeben. Es habe auch nicht viel Müll herumgelegen. Dennoch legt er Wert darauf, dass die Regeln auch von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen eingehalten werden, die laut Schmidt meist nicht aus Buxheim stammen. Er will nun die weitere Entwicklung abwarten. Wobei er betont, dass prinzipiell jeder im Brunogarten willkommen ist.

