Unbekannte setzen mehrere Wahlplakate in Buxheim in Brand

Die Feuerwehr musste zu drei Wahlplakaten ausrücken. Die Polizei sucht nach Hinweisen zur Tat.

11.09.2023 | Stand: 13:20 Uhr

Die Feuerwehren Buxheim und Amendingen mussten am Sonntag nachts drei brennende Wahlplakate löschen.

Wahlplakate in Brand: Polizei sucht Hinweise

Das erste Plakat brannte auf einem Feldweg im Bereich Sonnenstraße in Buxheim. Zwei weitere wurden in der Donaustraße auf dem Mittelstreifen in Brand gesetzt. Dabei kam es auch zu einer Beschädigung an einer Straßenlaterne. Erst kürzlich hat in Memmingen ein 67-Jähriger Wahlplakate beschmiert. Die Polizeiinspektion Memmingen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Brandstifter unter der Rufnummer 08331/100-0 entgegen.

Weitere Nachrichten aus Memmingen lesen Sie hier.