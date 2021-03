Buxheim will Naherholungskonzept wieder in Angriff nehmen

Seit Jahren liegt ein Plan für die Aufwertung des Naherholungsgebiets um den Buxheimer Weiher vor. Er wurde aber noch nicht in die Tat umgesetzt.

25.03.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Ein Naturstrand, ein Rundweg, ein Steg, ein Hotel, eine Seniorenresidenz: Die Ideen, wie das Gebiet rund um den Buxheimer Weiher attraktiver gestaltet werden kann, waren beziehungsweise sind vielfältig. Doch zuletzt ist es eher still geworden um die Aufwertung des Naherholungsgebiets, die die Gemeinde schon seit einigen Jahren anstrebt. Dabei hatte der Gemeinderat bereits im Jahr 2016 ein Architekturbüro aus Überlingen mit der Planung beauftragt. Doch auch fünf Jahre später wurde keine dieser Ideen in die Tat umgesetzt. Hat also die Gemeinde Buxheim das Projekt aus den Augen verloren?