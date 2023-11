Buxheimer sammeln Unterschriften gegen zusätzliches Gütergleis

Um den Druck auf die Bahn zu verstärken, ist in Buxheim eine Unterschriftenaktion gegen ein zweites Gleis durch den Ort gestartet. Was die Gemüter erhitzt.

Von Armin Schmid

17.11.2023 | Stand: 06:18 Uhr

In Buxheim nimmt der Wiederstand gegen das von der Deutschen Bahn geplante Gütergleis zu. Während der jüngsten Bürgerversammlung wurde eine Unterschriften-Aktion gegen das Projekt gestartet. Die Bahn will direkt im Ortsbereich von Buxheim ein Kreuzungs- und Überholgleis bauen. Die Vorstellung der ersten Vorplanung zum Projekt „ABS 48 - Maßnahmen Deutschlandtakt“ war vor einigen Wochen bereits im Buxheimer Gemeinderat auf große Bedenken und Unverständnis gestoßen. Nun wurde bei der Versammlung in der Schwabenhalle deutlich, dass dieses Thema auch die Gemüter der Bürgerschaft erhitzt.

