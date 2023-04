Vor der Wahl: Buxheims Bürgermeister im Jogging-Interview

Bürgermeister Wolfgang Schmidt ist bei der Wahl am 7. Mai der einzige Kandidat in Buxheim. Bei einer Jogging-Runde stellt der Hobby-Läufer seine Pläne vor.

Seit sechs Jahren sitzt Wolfgang Schmidt ( CSU) im Buxheimer Rathaus auf dem Chefsessel. Am 7. Mai tritt er erneut zur Bürgermeisterwahl an. Die Chancen, dass er wiedergewählt wird, stehen für ihn nicht schlecht. Denn im Gegensatz zu 2017, als Schmidt mit Johannes Seidenspinner (Freie Wähler/SPD) gegen einen weiteren Kandidaten antreten musste, ist er dieses Mal der einzige Bewerber. Damit die Wahl nicht zu einem reinen Spaziergang für den 57-Jährigen wird, haben wir uns mit dem passionierten Läufer und ehemaligen Marathonläufer zu einer Jogging-Runde durch den Ort verabredet. Als „kleine Verschnaufpausen“ haben wir Halt an fünf verschiedenen Stationen gemacht, an denen wir mit Schmidt über seine Pläne und die weitere Entwicklung von Buxheim gesprochen haben.

Station 1: Die Kartause

Herr Schmidt, wir befinden uns vor dem ehemaligen Prioratsgebäude der Salesianer. In diesem Bereich des Klosterareals will ein Investor eine Heilklinik mit rund 120 Betten bauen. Die Investitionssumme beträgt voraussichtlich stolze 25 Millionen Euro. Ist das Großprojekt ein Gewinn für die Gemeinde?

Schmidt: Die Planungen laufen auf Hochtouren. Die Bauvoranfrage wurde vom Gemeinderat einstimmig befürwortet. Aktuell liegen die Pläne beim Landratsamt. Wichtig ist für uns, dass die Nutzung zur Gemeinde passt und natürlich auch zum Kartäuserkloster, das ja auch eine gewisse Ruhe ausstrahlt. Da wäre die Nutzung in Form einer ganzheitlichen Therapie- und Heilklinik ideal. Für die Gemeinde wäre es ein Riesen-Vorteil, wenn es so kommen würde.

Station 2: Betreutes Wohnen

Wir befinden uns am Kirchplatz. Hinter uns sind ein landwirtschaftliches Anwesen und ein Parkplatz zu sehen. Hier soll ein betreutes Wohnen für Senioren mit 32 Wohneinheiten entstehen. Das Projekt an sich ist weniger umstritten, allerdings der Standort. Kritiker betonen, die Parkplatzfläche sollte erhalten bleiben beziehungsweise für kommunale Bauvorhaben vorgehalten werden. Sie sehen das anders. Warum?

Schmidt: Wenn das Bauvorhaben so umgesetzt wird, wie es geplant ist, wird der Parkplatz nicht mehr erforderlich sein, weil dieselbe Anzahl an Parkplätzen für die Öffentlichkeit im Zuge des Projekts hergestellt wird. Es wird im Ort keinerlei Engpässe geben. Wir werden in diesem Umfeld künftig rund 70 öffentliche Parkplätze haben. Und für die Seniorinnen und Senioren ist der Standort hier, zentral im Ort, ideal. Für mögliche kommunale Bauprojekte gibt es andere Möglichkeiten. Wir haben in unmittelbarer Nähe auch das eine oder andere Gebäude im Eigentum, auf das wir zurückgreifen könnten.

Welche Gebäude haben Sie dabei konkret im Blick und was könnten Sie sich dort vorstellen?

Schmidt: Zum Beispiel stehen hinter dem Rathaus zwei ältere Gebäude. Womöglich müssen wir den Kindergarten nochmals erweitern. Vielleicht wächst ja auch die Verwaltung, sodass wir noch etwas mehr Platz benötigen. Insofern haben wir da keinerlei Probleme für die Zukunft.

Station 3: Gasthaus Zum Löwen

Das Gasthaus Zum Löwen ist seit etwa drei Jahren geschlossen. Bereits 2017 hat die Gemeinde das Gebäude gekauft. Es soll zu einem Bürgerhaus samt Tagescafé umgebaut werden. Wir stehen jetzt vor der ehemaligen Gaststätte. Rein optisch ist offensichtlich noch nicht allzu viel passiert. Wann rücken die Bauarbeiter an?

Schmidt: Als ich damals mitbekommen habe, dass das Gebäude zum Verkauf steht, habe ich mich sofort um Möglichkeiten bemüht, dass es die Gemeinde erwerben kann. Natürlich ist in der Zwischenzeit auch ganz viel passiert. Wir haben uns etwa mit Vereinen zusammengesetzt und über deren Wünsche gesprochen. Mittlerweile gibt es für das Bürgerhaus auch entsprechende Pläne. Und das Allerwichtigste: In Sachen Fördergelder ist es mir gemeinsam mit der Verwaltung gelungen, zwei Millionen Euro für die Baumaßnahme zu erhalten. Die Summe ist nicht gedeckelt, es kann also auch mehr werden.

Heißt das, im Herbst geht es los?

Schmidt: Wir sind jetzt dabei, weiter Ausschreibungen zu tätigen, auch was die Planungsleistungen betrifft. Ich hoffe, wenn alles glatt läuft, dass wir in diesem Jahr noch mit dem Umbau loslegen können. Toll wäre es, wenn die erste Veranstaltung bereits 2024 hier stattfinden könnte.

Station 4: Gewerbegebiet

Im Bereich des neuen Feuerwehrhauses soll das Gewerbegebiet östlich der Rudolf-Diesel-Straße entstehen. Die Gemeinde Buxheim will es vor allem ortsansässigen Betrieben ermöglichen, sich hier anzusiedeln. Doch die benachbarte Stadt Memmingen sieht das Vorhaben kritisch. Sie befürchtet dadurch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen in der Buxheimer Straße. Können Sie diese Aufregung verstehen?

Schmidt: Wir achten sehr wohl darauf, wen wir hier ansiedeln lassen. Im Sommer soll der Bebauungsplan rechtskräftig werden. Und darin wird ganz klar festgelegt, dass keine Speditionen zugelassen werden. Wir wollen hier vor allem kleineren Betrieben eine Chance bieten. Da wird auch nicht so viel Verkehr entstehen.

Nichtsdestotrotz pocht die Stadt Memmingen auf eine nördliche Anbindung zur Egelseer Straße. Wie konkret sind die Pläne dafür bereits?

Schmidt: Wir sind momentan dran, einen zweiten Anschluss zu schaffen. Dann wird sich das Ganze noch mehr entspannen. Wir sind mitten in den Gesprächen mit den Eigentümern der Flächen, die dafür notwendig sind. Wir können die Stadt Memmingen also absolut beruhigen.

Gleichzeitig liegen Sie mit der Stadt Memmingen ein wenig im Clinch, weil Sie ihrerseits eine Verkehrszunahme in Buxheim befürchten, wenn das neue Klinikum einmal fertig ist.

Schmidt: Wir begrüßen natürlich den Neubau an dieser Stelle. Wenn man sich das Verkehrsgutachten aber genau anschaut, dann wird es von der Buxheimer Straße aus eine Zufahrt zum künftigen Medizinischen Versorgungszentrum geben – nicht nur für Radfahrer oder Busse, sondern auch für Pkw. Daher ist es etwas widersprüchlich, wenn die Stadt Memmingen auf der einen Seite behauptet, wir belasten die Buxheimer Straße, und auf der anderen Seite belastet man selbst die Straße durch eine eigene Zufahrt.

Station 5: Buxheimer Weiher

Der Weiher ist nicht nur für die Buxheimer selbst, sondern auch für viele Menschen aus der Umgebung ein beliebtes Ausflugsziel. Doch er hat in den vergangenen Jahren an Attraktivität eingebüßt. Bereits seit 2016 gibt es Pläne, den Bereich als Naherholungsgebiet aufzuwerten, etwa mit einem Rundweg um den Weiher, einem Naturstrand und einem Steg über den See. Warum hat sich da noch nichts getan?

Schmidt: Das Konzept des Planungsbüros aus Überlingen ist eine gute Grundlage, auf der man das Ganze weiterentwickeln kann. Es ist aber wichtig, dass man dabei auch die Eigentümer mitnimmt, da es hier viele Privatgrundstücke gibt. Ich bin schon in Gesprächen mit ihnen. Nachdem sich Corona jetzt wieder beruhigt hat, haben wir hier wieder mehr Möglichkeiten, in die Umsetzung zu kommen.

Was bedeutet das konkret?

Schmidt: An einem runden Tisch soll das Projekt gemeinsam Schritt für Schritt entwickelt werden – natürlich auch zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben viele Projekte im Ort, die wichtig waren und sind – wie etwa der Neubau des Feuerwehrhauses oder die Sanierung der Grundschule. Da sind wir soweit durch. Nun geht es in Ergänzung zu den Spazier- und Wanderwegen im Wald auch darum, in Sachen Naherholungsgebiet weiterzukommen – auch in Verbindung mit möglichen Förderprogrammen.

Werden Sie das Projekt in ihrer möglichen zweiten Amtszeit umsetzen?

Schmidt: Das wird der Fall sein.