CBD-Öl: Verkauf in Apotheken und Geschäften verboten

CBD-Produkte haben den Ruf, etwa gegen Schmerzen zu helfen. Einige davon dürfen aber nicht verkauft werden. Darauf wies die Stadt Memmingen Einzelhändler hin.

24.12.2022 | Stand: 09:14 Uhr

Sie ist überrascht und verärgert. Die Frau aus Memmingen, deren Name unserer Redaktion bekannt ist, kann seit Kurzem in der Stadt kein CBD-Öl mehr kaufen. Das hat sie bisher gegen ihre chronischen starken Rückenschmerzen genommen. Doch Apotheken und andere Geschäfte dürfen bestimmte Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel, in denen dieser Stoff steckt, nicht verkaufen. CBD steht für Cannabidiol, es ist einer der Stoffe, die in der Cannabispflanze vorkommen. Er soll keine berauschende Wirkung haben, dafür wird ihm von etlichen Verbrauchern nachgesagt, er wirke sich bei Stress und Schmerzen positiv auf Psyche und Körper aus.

Früher drei Mal täglich Ibuprofen 800

So auch bei der Memmingerin. Seit zehn Jahren leide sie unter starken Rückenschmerzen. Früher musste sie drei Mal am Tag das Schmerzmittel Ibuprofen 800 nehmen. Dass das für den Körper auf Dauer nicht gut ist, wusste sie. „Aber was sollte ich machen?“ Dann testete sie CBD-Öl. Es funktionierte und ersetzte die Tabletten. Doch jetzt kann sie es in ihrer Apotheke nicht mehr kaufen, sagt die Frau.

Warum verbietet die Stadt den Verkauf solcher Waren? „Bei CBD handelt es sich um ein nicht zugelassenes neuartiges Lebensmittel und um eine nicht zugelassene neuartige Lebensmittelzutat. Lebensmittel, welche CBD enthalten, sind somit nicht verkehrsfähig.“ So lautet die Antwort der Stadt auf unsere Anfrage. Sie beruft sich dabei auf die EU-Verordnung über „Neuartige Lebensmittel“.

Geldstrafe oder Freiheitsstrafe

Bei vielen Produkten zum Einnehmen, die CBD beinhalten, handele es sich um neuartige Lebensmittel im Sinne dieser Verordnung. „Für die Verwendung von CBD als Lebensmittel oder Lebensmittelzutat ist eine Zulassung gemäß der Verordnung ( EU) 2015/2283 erforderlich.“ Solche Zulassungen gebe es allerdings bisher nicht. Und so achtet das Ordnungs- und Gewerbeamt bei Kontrollen darauf, ob die betroffenen Produkte angeboten werden. Ist dies der Fall, wird der Inhaber, die Inhaberin aufgefordert, die Waren zu entfernen. „Die Stadt Memmingen ist als Lebensmittelüberwachungsbehörde für die Durchsetzung des Verbots zuständig“, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion. Heißt also: Nicht die Stadt verbietet den Verkauf, sondern setzt das EU-Verbot um. Wer sich nicht an das Verbot halte, dem drohe bei fahrlässigem Verstoß eine Geldbuße von bis zu 50.000 Euro. Wer vorsätzlich handele, begehe eine Straftat, die mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr geahndet werden könne. Internationaler Cannabis-Tag am 20. April - wie weit ist die Legalisierung in Deutschland?

CBD-Naturglück: Wie es weitergeht, ist ungewiss

Betroffen ist auch das Geschäft CBD-Naturglück an der Ulmer Straße in Memmingen. Das wurde im Mai dieses Jahres eröffnet, doch erst vor Kurzem hätten ihn städtische Mitarbeiter aufgefordert, die entsprechenden CBD-Produkte aus dem Sortiment zu nehmen, sagt Filialleiter Sören Schäfer. Die Verordnung treffe ihn hart. Denn somit falle ein Großteil des Sortiments weg. Wie es mit dem Geschäft weitergehe, sei nun ungewiss. Er fragt sich, warum nicht schon kurz vor der Eröffnung im Mai einer der städtischen Mitarbeiter, die den Laden kontrolliert hätten, etwas gesagt und auf die Verordnung hingewiesen habe.

Verdachtsproben genommen

Auf die Frage, wie die Stadt Memmingen auf die jüngst betroffenen Geschäfte aufmerksam geworden ist, antwortet sie: „Aufgrund von Informationen des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit wurden Verdachtsproben genommen und nach Vorliegen der Gutachtenergebnisse die entsprechenden Maßnahmen getroffen.“ Das bedeutet: Es wurden Produkte mitgenommen und zur Untersuchung an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit geschickt. Stellt sich dabei heraus, dass ein Produkt unter die EU-Verordnung fällt, wird der Einzelhändler über das Verkaufsverbot informiert.

Im Internet noch erhältlich

Kein Problem sei es derzeit allerdings, beispielsweise CBD-Öl im Internet zu bestellen. Das wird jetzt auch die Frau aus Memmingen machen, sagt sie. Allerdings mit einem nicht ganz so guten Gefühl. Sie habe Vertrauen in Apotheken und in Produkte, die sie dort kaufe. Doch wie die Qualität von CBD-Öl ist, dass sie über einen Internethändler bestelle, könne sie nicht abschätzen. Aber bevor sie wieder Schmerzmittel nehmen müsse, werde sie dies testen. Wie viel Cannabis verträgt das Allgäu?

Verbraucherzentrale: "Raten vom Verzehr ab"

Doch die Verbraucherzentrale in Deutschland rät auf ihrer Internetseite zur Vorsicht: „Die Sicherheit von Produkten mit CBD ist nicht ausreichend gewährleistet. Zwar hat CBD im Gegensatz zu THC keine berauschende (psychoaktive) Wirkung. Es sind jedoch zahlreiche unerwünschte Effekte bekannt.“ CBD könne etwa Schläfrigkeit und Benommenheit auslösen, aber auch Schlaflosigkeit und innere Unruhe. Wie der Stoff dosiert werden muss, wie sicher er ist und wie er wirkt, wenn er etwa mit Medikamenten eingenommen wird, all das sei noch nicht geklärt. „Die Verbraucherzentralen raten daher von einem Verzehr ab.“