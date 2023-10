„Das hat der Schatz auch verdient“: Was sich rund ums Chicco-Denkmal abspielt

Die Bronzestatue für den im Januar tot aufgefundenen Memminger Stadtkater Chicco kommt bei seinen Fans bestens an. Wie ihn jetzt ein Musiker würdigte.

18.10.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Kaum war die Bronzestatue aufgestellt, die den Memminger Stadtkater Chicco würdigt (wir berichteten), wurden daneben Kerzen und Blumen platziert. Wer eine Zeit lang neben der Skulptur am Stadtbach verweilt, kann beobachten, wie immer wieder Menschen davor verharren, Fotos machen oder dem Metalltier übers Fell streicheln. Aber das sind nicht die einzigen rührenden Gesten, die sich rund um das Denkmal in der Hirschgasse abspielen.

Der Memminger Stadtkater Chicco wurde tot aufgefunden

Seit einer guten Woche erinnert dort die Chicco-Statue an den Kater, der im Januar tot am Stadtbach gefunden wurde. Der zutrauliche Vierbeiner war stadtbekannt, weil er täglich durch die Innenstadt streifte, Cafés und Geschäften Besuche abstattete und sich überall Streicheleinheiten abholte. Chicco hatte sogar eine eigene Internetseite und eine Facebook-Gruppe mit über 1700 Mitgliedern, auf denen seine Fans Fotos veröffentlichten und über Begegnungen mit ihm berichteten. Aus dieser Gruppe heraus entstand die Idee, Stadtkater Chicco ein Denkmal zu setzen.

Spenden für die Statue und die Einäscherung

Susanne Staudenrausch und Dietmar Weckwerth starteten dafür eine Spendeninitiative und gewannen die renommierte Memminger Künstlerin Cornelia Brader dafür, das Kunstwerk zu schaffen. Fast hätte dann das Geld für die 4000 Euro teure Skulptur nicht gereicht, weil von den Spenden zudem die Einäscherung von Chicco bezahlt werden musste. Doch die Künstlerin – selbst eine große Tierfreundin – holte noch einen besonders großzügigen Spender ins Boot. „Die Statue soll für alle Tiere stehen, denen etwas passiert ist“, betont Susanne Staudenrausch jetzt. Die Stadt Memmingen beteiligte sich zwar nicht an den Kosten, stellte aber den Platz am Bach zur Verfügung und kümmert sich künftig um das Denkmal.

Für alle Zeiten sitzt Stadtkater Chicco jetzt am Memminger Stadtbach. Bild: Brigitte Hefele-Beitlich

Davide Martello spielt vor der Statue Klavier

Wie gut es bei den Menschen ankommt, zeigen die vielen Beiträge, die seither auf Facebook gepostet wurden. „Ein kleines Meisterwerk, so einzigartig, wie es unser lieber Chicco war. Ich freue mich sehr, dass ich ihm jetzt wieder jeden Tag begegnen darf ... Früher kam er gerne zu mir, jetzt komme ich immer zu ihm“, steht da etwa. Oder: „Sein Gesichtsausdruck ist wunderbar getroffen – Chicco’s Persönlichkeit total eingefangen“. Eine besondere Ehre wurde der Figur nun durch ein Klavierkonzert zuteil. Der bekannte Straßenmusiker Davide Martello, der mit seinem Flügel rund um die Welt reist und sich musikalisch für Frieden und Freiheit engagiert – oft auch in Krisengebieten – war in der Stadt. Er ließ sich nicht zweimal bitten, Chicco am Stadtbach seine musikalische Aufwartung zu machen. „Mehr geht bald nicht mehr! Welch eine Ehre für Chicco“ – oder „Da kommen gleich wiedermal die Tränen – einfach nur wunderschön. Das hat der Schatz auch verdient, er bleibt unvergessen“, überschlugen sich danach die Kommentare.