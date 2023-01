Keine Statue für Memmingens berühmten Stadtkater

Chicco, Memmingens bekannter Stadtkater, der am Montag gestorben ist, soll ein Denkmal erhalten. Das fordern vor allem auf Facebook viele Freunde des Tieres.

12.01.2023 | Stand: 13:19 Uhr

Nach dem Tod des stadtbekannten Katers Chicco in Memmingen am Montag wurde vor allem auf Facebook gefordert, dem Tier ein Denkmal zu setzen. Auf Facebook gibt es eine Gruppe von Chicco-Fans mit 1700 Mitgliedern. Wir haben die Stadt gefragt: Eine kleine Statue, wie es sie in Istanbul für eine ebenfalls recht bekannte Katze gibt, kommt demnach nicht in Frage.

Doch dass immer wieder über Memmingens berühmte Katze berichtet worden ist, sei auch eine Art von Denkmal. „Auch Sie selbst haben mit Ihrer Berichterstattung in der Memminger Zeitung dazu beigetragen, Kater Chicco ein Denkmal zu setzen."

Und Oberbürgermeister Manfred Schilder schrieb am Donnerstag auf der Online-Fotoplattform Instagram in Richtung der Chicco-Fans: „Sie alle, die in einer eigenen Gruppe auf Facebook seine abenteuerlustigen Streifzüge lange Zeit verfolgt und dokumentiert haben und jetzt um ihn trauern, setzen ihm mit Ihrer Erinnerung ein warmherziges Denkmal.“

Ein Foto von Chicco und Kerzen davor: Eine vorübergehende Gedenkstelle für Memmingens toten Stadtkater gibt es derzeit am Einlass in Memmingen. Bild: Andreas Berger

Der fünfjährige Kater war am Montag leblos im Stadtbach, zwischen Einlass und Bettelturm, entdeckt worden. An dieser Stelle haben Freunde des Tieres mittlerweile eine vorübergehende Gedenkstelle eingerichtet - aus Kerzen, Blumen, Herzen und einem Bild des Tieres.