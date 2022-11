Christbaum auf dem Memminger Marktplatz erntet Kritik

Der 15 Meter hohe Christbaum sorgt für Gesprächsstoff. Viele finden ihn nicht schön genug für Memmingens gute Stube. Was der Oberbürgermeister dazu sagt.

17.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Eine Frau steht kopfschüttelnd auf dem Marktplatz vor dem frisch aufgestellten Christbaum, der Memmingens gute Stube in der Weihnachtszeit schmücken soll. „Den lassen sie doch nicht etwa stehen?!?“ wundert sie sich. Denn da, wo das Auge normalerweise zuerst hinwandert, hat die etwa 15 Meter hohe Fichte vor allem eines: dürre Äste. Und auch sonst glänzt der Baum – sagen wir es vorsichtig – nicht gerade in üppigem Immergrün. Dieser Meinung sind auch andere Passantinnen und Passanten, die über den Platz gehen und unweigerlich von dem riesigen, noch ungeschmückten und unbeleuchteten Nadelbaum angezogen werden.

Der Christbaum hat dürre und lichte Stellen. Bild: Thomas Weigert

Auch in einem Café am Marktplatz ist der Christbaum schon Gesprächsthema. „Der Baum vor zwei Jahren war auch schon nicht so toll“, sagt jemand. „Aber der jetzt da steht, ist schon arg zerrupft.“

Kugeln und Lichterketten fehlen noch

Fragen wir bei Oberbürgermeister Manfred Schilder nach, wie er den Memminger Christbaum 2022 findet, der direkt in sein Amtszimmer hineinleuchten wird: „Ja, der ist vielleicht ein bisschen dürr und licht“, gibt er zu. „Aber er ist ja auch noch nicht fertig.“ Er werde nun noch ein bisschen in Form gebracht, zum Beispiel müssten die Äste unten zurückgeschnitten werden, damit sie niemanden im Vorbeigehen behindern. Und wenn dann erst die großen roten Kugeln und die Lichterketten angebracht seien, gäbe das schon ein ganz anderes Bild. Allerdings würden keine – wie in heimischen Wohnstuben durchaus üblich – zusätzlichen Äste reinmontiert.

Bürger stiften den Christbaum

„Es ist seit langem Tradition in Memmingen, dass Bürgerinnen und Bürger den Christbaum stiften“, erklärt Schilder. Der diesjährige sei der letzte auf der Liste gewesen, man hätte also gar keinen anderen fällen können – und aufgrund dieser Tradition wolle man auch keinen Baum im Stadtwald für diesen Zweck schlagen. Ob den Baum vorher jemand in Augenschein genommen hat, könne er gar nicht beantworten, sagt der Oberbürgermeister. Die Abwicklung sei Sache des Amts für Stadtgrün, aber er denke, in erster Linie komme es bei der Auswahl auf die Größe an.

Am unteren Baumrand müssen noch Äste entfernt werden. Bild: Thomas Weigert

Wer so einen zwölf bis 15 Meter hohen Christbaum spenden möchte – die Stadt braucht alljährlich jeweils einen für den Marktplatz und den Schrannenplatz – kann sich übrigens jederzeit beim Amt für Stadtgrün melden. Die Kosten für das Fällen und den Abtransport übernimmt dann die Stadt.

Doch nun müssen die Bürgerinnen und Bürger erst einmal mit dem vorlieb nehmen, der bereits auf dem Marktplatz steht. „Das ist eben die Natur“, sagt Schilder. „Wenn wir einen Christbaum wie gemalt haben wollten, müssten wir einen künstlichen aufstellen und das wollen wir auf keinen Fall.“ Auch wir Menschen sähen ja jeder ein bisschen anders aus, kommt er dann fast ein wenig ins Philosophieren. „Ich bin jedenfalls froh, dass wir in dieser Zeit überhaupt so einen leuchtenden Baum aufstellen können“, ergänzt der Oberbürgermeister noch.

Kommentare auf Facebook

Dass der Memminger Christbaum heuer keinen Schönheitswettbewerb gewinnen wird, wird natürlich auch schon in den sozialen Netzwerken diskutiert. „Es gab schon den einen oder anderen Kommentar auf Facebook, dass der Baum nach nichts aussieht“, weiß auch Schilder. Die Kommentare etwa auf der Facebook-Gruppe „Memmingen und Umgebung im Wandel der Zeit“ reichen von „Ein trauriger Baum“ (Ernst G.) über „Das ist eine Schande, so was aufzustellen“ (Whis K.) bis „Dann lieber keinen“ (Michaela H.). Aber es gibt auch Fürsprecher: „Muss ein Baum denn immer perfekt aussehen?! ... Jammern auf hohem Niveau“ schreibt Sarina E. und Uwe F. findet: „Wartet doch erstmal bis er fertig ist. ... Dann könnt ihr meckern bis Weihnachten.“