Diebe stehlen Geld in Kino - auf kuriose Art und Weise

Erneut haben dreiste Diebe im Cineplex in Memmingen Geld gestohlen. Die Kriminalpolizei vermutet, dass die Täter auf kuriose Weise in das Gebäude gelangt waren.

19.10.2022 | Stand: 16:29 Uhr

Erneut haben Diebe im Cineplex in Memmingen zugeschlagen: Die zwei Unbekannten drangen laut Polizei auf eine Art und Weise in das Cineplex an der Frauenhoferstraße ein, die nicht ganz klar ist - wie bereits 14 Tage zuvor.

Haben sich die Diebe im Kino in Memmingen versteckt?

Die Polizei vermutet, dass sich die Täter bei Schließung des Kinos in dem Gebäude versteckt hatten, um sich einsperren zu lassen. Die Diebe stahlen mit brachialer Gewalt einen vierstelligen Geldbetrag aus einem Büro. Sie flüchteten daraufhin unerkannt.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08331/100-0.

Weitere Nachrichten aus Memmingen finden Sie hier.

Lesen Sie auch