Circus Krone in Memmingen  – "Wann kommt der Löwe?"

Der weltbekannte Zirkus zeigt bei der Premiere in Memmingen ein klassisches Programm mit waghalsiger Akrobatik, tollpatschigen Clowns und dressierten Tieren.

24.08.2023 | Stand: 14:05 Uhr

Circus Krone in Memmingen: Ein Löwe liegt schlafend in einem Käfig. „Wer will den Löwen streicheln?“, fragt der Zirkusdirektor und fordert alle Kinder auf, nach vorne zu kommen. Begeistert laufen die Kinder zum Käfig und strecken ihre Hände durch die Gitterstäbe. Der Löwe im Käfig ist eigentlich nur ein Mensch mit Löwen-Maske. Als er erwacht und brüllend seinen Kopf schüttelt, zucken einige der Kinder trotzdem zusammen und laufen schnell wieder auf ihre Plätze.

So beginnt die Vorstellung „Mandana – Circuskunst neu geträumt“ des Circus Krone. Am Dienstag, 22. August, war die Premiere in Memmingen.

"Manege frei – von Tierquälerei“, rufen Demonstranten vor dem Zirkuszelt

Aber nicht nur als Tiere verkleidete Menschen, sondern auch echte Tiere gehören beim Circus Krone zum Programm. Der traditionsreiche Zirkus lässt sich von der Kritik der Tierschützer nicht einschüchtern. Und Kritik gibt es viel, sogar direkt vor Ort. Bevor die Zuschauer in das Zirkuszelt gingen, mussten sie an einer Gruppe Demonstranten vorbei, die laut riefen: „Manege frei – von Tierquälerei“

Artistengruppen aus der Ukraine, Marokko und Spanien präsentieren Kunststücke

Die Kinder scheinen noch nichts von dieser Diskussion mitbekommen zu haben. Ein Junge kommt etwas enttäuscht vom Löwenkäfig zurückgelaufen und fragt: „Mama, wann kommen die echten Löwen?“ Doch seine Enttäuschung verfliegt, sobald die Akrobaten durch die Luft fliegen.

Artistengruppen aus der Ukraine, Marokko und Spanien präsentieren Kunststücke auf dem Trampolin, dem Hochseil, oder dem sogenannten „Todesrad“ – einer Metallkonstruktion, die sich wie ein Riesenrad im Kreis dreht.

Mister Lorenz bespaßt das Publikum zwischen den Auftritten

Zwischen den Auftritten in der Manege animiert Mister Lorenz das Publikum. Egal, ob er sich aus dem Publikum ein Glocken-Orchester zusammenbaut oder es mit einer Straßenlaterne aufnimmt, die immer ausgeht, sobald er sich wegdreht, dank seiner Darbietungen kommt in den Umbauphasen keine Langweile auf.

Als Mister Lorenz die Zuschauer in die Pause schickt, fragt der kleine Junge aus dem Publikum seine Mama noch mal ungeduldig: „Wann kommen denn endlich die Löwen?“

Aber nach der Pause gibt es erst mal etwas zu lachen, denn die Clowns-Gruppe „Toni Alexis Trio“ tritt auf. Die drei versuchen, ein Musikstück aufzuführen, kommen aber nicht mal bis zum ersten Ton. Als einer der Clowns auf drei zählt und beginnen will, wird er von seinem Kollegen unterbrochen, der laut „vier!“ ruft. Besonders für die Kinder ist die Nummer ein Riesenspaß.

18 Löwen und Tiger präsentiert Martin Lacey Jr.

Das Lachen vergeht, als dann tatsächlich der Zaun für den Raubtierauftritt aufgebaut wird. Sobald der erste Löwe durch den Vorhang schleicht, geht ein Raunen durch die Menge. Der kleine Junge stupst seine Mama an und flüstert: „Jetzt kommt der Löwe.“ Nicht nur einer, sondern insgesamt 18 Löwen und Tiger betreten die Manege. Den Anweisungen von Martin Lacey Jr. folgend, springen sie von Plattform zu Plattform, rollen sich auf dem Boden oder stellen sich auf die Hinterbeine.

Wie, um den Vorwürfen der Demonstranten etwas entgegenzusetzen, zeigt sich der Dompteur besonders zärtlich und schmiegt sein Gesicht an die Mähne der Löwen. Die Kinder hingegen wollen diesen echten Löwen dann doch lieber nicht mehr streicheln.