Computerspiel mit Szenen aus Memmingen: Fan sucht die Bilder dazu

Markus Steffan kommt aus dem Ruhrgebiet, um Lokalitäten aus dem Spiel „Jonathan“ zu finden. Das ist mit Bildern aus Memmingen illustriert. Seine Faszination.

23.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Er kommt für eine Spurensuche aus dem Ruhrgebiet nach Memmingen und das regelmäßig. Markus Steffan aus Gladbeck ist seit dem Jahr 2018 auf der Suche nach den Bild-Szenen aus dem Computerspiel namens „Jonathan“, das im fiktiven „Kronstadt“ spielt, aber größtenteils mit Bildern aus Memmingen illustriert wurde.

Grafiker aus Memmingerberg hat Computerspiel entwickelt

„Das Spiel wurde 1993 von dem inzwischen verstorbenen Grafiker Christoph Földing aus Memmingerberg entwickelt“, berichtet Steffan. Als Jugendlicher hat er das Computerspiel für sich entdeckt, erzählt der heute 46-Jährige weiter. Zum Inhalt: Alles dreht sich um den Protagonisten Jonathan, der im Rollstuhl sitzt und gemeinsam mit der Hilfe seiner Clique Bösewichte bekämpft. Unter anderem gehe es auch um keltische Götter.

Memmingen heißt im Computerspiel "Kronstadt"

Memmingen heißt im Spiel Kronstadt. Es passieren Dinge, für die die dort lebenden Menschen keine Erklärungen haben. Viele der Örtlichkeiten würden aus Memmingen und der Umgebung wie Bad Grönenbach und Kempten stammen. „Beim Spiel handelt es sich um ein Text-Grafik-Adventure. Das Spiel gab es auf Diskette. Es ist wie ein interaktives Buch, ohne Animation und Bewegtbild“, zeigt Steffan auf und mit einem Lächeln im Gesicht erzählt er weiter: „Es war immer mein Traum und damit mein Ziel, diese Ecken Memmingens kennenzulernen.“

Auf der Suche: erste Tour nach Memmingen im Jahr 2018

Im Jahr 2018 startete er seine erste Tour in die Maustadt. Daraus entstand ein erstes Reisetagebuch. Ist er in Memmingen zu Gast, dann klappert er alle Stadtteile und Straßenzüge nach den entsprechenden Bildern aus dem Spiel ab. Gar nicht so einfach, wie er sagt. „Das Haus vom heutigen Juwelier Ivo ist im Spiel ein Elektroladen“, so der 46-Jährige. Es kommen weitere Orte wie der heutige Buchladen Schmid oder auch das alte Kino Rex im Spiel vor.

Markus Steffan lernt Memmingen immer besser kennen

Wieso ist er davon so fasziniert? „Ich möchte wissen, ob es die Orte wirklich gibt. Seither habe ich Memmingen kennengelernt“, sagt Markus Steffan. Er ergänzt: „Viele Spiele spielen heute in der Fantasiewelt, dieses aber nicht. Deswegen ist das Interesse für mich auch bis heute ungebrochen.“

Warum die Suche nach Motiven von Jahr zu Jahr schwieriger wird

Die Suche werde von Jahr zu Jahr schwieriger. „Das erste Spiel erschien im Jahr 1993. Dementsprechend sind die Bilder auch nicht mehr aktuell. Heute sehen Häuser vielleicht etwas anders aus, Bäume sind viel größer geworden, Umfelder verändern sich. Ich suche jetzt noch etwa 50 Elemente, bei denen ich mich frage, ob sie existieren und wenn ja, ob in Memmingen oder eben im Umfeld.“

Im Urlaub nimmt er sich Zeit für sein Abenteuer in Memmingen

Wenn sich Markus Steffan in seinem Urlaub auf die Spurensuche in Memmingen begibt und bei einer Lokalität fündig wird, dann stellt er die Perspektive aus dem Computerspiel nach und macht sich eine Notiz, wo er welche Szene entdeckt hat. So setze er Puzzleteil für Puzzleteil zusammen. Das brauche Zeit, doch die nehme sich der Altenpfleger gerne. Deswegen sagt er nach seiner jüngsten Reise ganz klar: „Ich werde wieder nach Memmingen kommen.“ Vielleicht im Zeitraum Oktober. In dieser Jahreszeit sei auch das Spiel inhaltlich geprägt.

Das Computerspiel als Roman umschreiben

Derweil hat er sich noch ein Projekt vorgenommen: „Ich will das Spiel als Roman umschreiben. Den Segen dazu habe ich von der Familie des Entwicklers bekommen.“ Dafür erhalte er kein Geld. Darum gehe es ihm nicht, sondern: „Es ist eine Hommage und ich möchte das Computerspiel bekannter machen.“ Außerdem überlege er, eine Fortsetzung zu schreiben, die aber in der heutigen Zeit spiele.