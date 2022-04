Confiserie Heilemann in Woringen produziert jetzt pinke Hasen zu Ostern - was das Besondere daran ist

Neu zu Ostern: Der Ruby-Chocolate-Lachhase von der Confiserie Heilemann in Woringen. Was das Besondere an der pinken Schokolade ist.

04.04.2022 | Stand: 08:22 Uhr

Nur 40 Gramm leicht ist das jüngste Kind der Heilemann-Osterhasenfamilie. Doch schon allein durch seine Farbe sticht es heraus aus dem Kreis der süßen Langohren: Der neue Ruby-Chocolate-Lachhase, so sein offizieller Name, ist rosa. Dafür braucht es keine künstliche Einfärbung – die Confiserie Heilemann in Woringen stellt ihn aus einer ganz speziellen Kakaobohne her.

Confiserie Heilemann aus Woringen lässt sich immer wieder neue Ideen einfallen

Immer wieder lassen sich die Woringer Schokoladenspezialisten neue Produkte und Geschmackskompositionen einfallen, die im Munde zergehen sollen. Die Ideen werden im Team gesponnen, zu dem Markenmanagerin Kathrin Schefter, Entwicklungsleiter Alexander Kühn und die frisch gebackene Konditormeisterin Sophie Mair gehören. „Bei jeder Idee stellt sich die Frage, ob sich das umsetzen lässt“, sagt Kühn. „Dann komme ich ins Spiel.“ Dann tüftelt er an Rezepturen und prüft, ob sich das Produkt technisch verwirklichen lässt. (Lesen Sie auch: Achtung: Der Osterhase ist im Allgäu in Gefahr)

Das ist das Besondere an dem Ruby-Osterhasen

Die Technik war beim Ruby-Häschen das kleinste Problem, gegossen werden konnte die Hohlfigur auf den bereits vorhanden Anlagen und sogar die passende Form dafür fand sich noch im Fundus der Schokoladen-Manufaktur.

Einiges an Fingerspitzengefühl hat aber die Verarbeitung der rosa Ruby-Rohschokolade erfordert. „Die Ruby ist die Diva“, sagt Kathrin Schefter. „Die will schon besonders behandelt werden.“ Diese neben Edel-Vollmilch, Edelbitter und weißer Schokolade vierte Schokoladensorte gibt es bei Heilemann schon seit drei Jahren als Tafeln, Sticks oder etwa „Krönchen“. Eine Hohlfigur daraus zu machen, hätte man sich am Anfang nicht getraut, erzählt Schefter.

Denn die Ruby möge keine wasserhaltigen Füllungen, sei sehr lichtempfindlich und werde deshalb schnell grau, wenn sie nicht gut verpackt ist. „Aber das alles haben wir ganz gut in den Griff bekommen.“ Die besondere Farbe hat die Schokolade von der Ruby-Kakaobohne, die extra so gezüchtet wurde und auch bei der Röstung oder Verarbeitung nicht verblasst. (Lesen Sie auch: Video: So werden Schokoladen-Weihnachtsmänner im Unterallgäu hergestellt)

Wie schmeckt die pinke Ruby-Schokolade?

Und wie schmeckt das rosa Mädelshäschen nun? „Überraschend fruchtig“, beschreibt Sophie Mair das Geschmackserlebnis. „Man rechnet mit etwas anderem, wenn man hineinbeißt“, sagt sie. Weder das klassisch Süße noch ein bitterer Kakaogeschmack stelle sich da auf der Zunge ein. „Die Ruby schmeckt fruchtig, frisch, hat ein wenig Säure und passt deswegen perfekt zu Ostern und dem Frühling.“

Sie war dabei, als die ersten Lachhasen-Muster gegossen und so lange verfeinert wurden, bis Aussehen und Qualität sozusagen serienreif waren. Solche Neuentwicklungen machen der gelernten Konditorin, die schon in ihrem Lehrbetrieb in Augsburg lieber Pralinen befüllt als Tortenböden gebacken hat, besonders Spaß.

Bei Heilemann arbeitet die 25-Jährige seit fast drei Jahren, seit Januar hat sie die Meisterin in der Tasche – nur momentan keine Auszubildenden, die sie betreuen kann, bedauert sie. Süßwarentechnologe heißt der Beruf, der im Woringer Schokoladenparadies erlernt werden kann. Mair hofft sehr, dass sich heuer wieder jemand für eine Ausbildungsstelle interessiert. (Lesen Sie auch: Tag der Pfefferminzschokolade - Wieso schmeckt scharfe und salzige Schokolade?)

Auch neu zu Ostern von Heilemann: Der Hasenpopo

Mitgearbeitet hat Mair auch an einer zweiten Osternascherei, die heuer erstmals in den Regalen steht: dem Hasenpopo. Das ist sozusagen ein Osterhase von hinten, er ist keine Hohlfigur, sondern massiv und vorne einfach glatt abgeschnitten wie eine Schokoladentafel.

Solche Experimente sind für Mair besonders spannend, doch auch im Alltag wird es ihr nicht langweilig mit dem vielfältigen Sortiment an Pralinen, Tafeln und etwa 50 verschiedenen, handbemalten Hohlfiguren. „Jeden Tag passiert etwas Neues, auf das man reagieren muss“, sagt sie. Mal läuft eine Maschine nicht, mal geht die Schokolade oder das Verpackungsmaterial aus – auch die Confiserie Heilemann bekommt zu spüren, dass die globalen Lieferströme ins Stocken geraten sind. (Lesen Sie auch: Osterdeko schnell und einfach selber gemacht: Basteltipps für Familien mit Kindern)

Neu im Oster-Sortiment der Confiserie Heilemann in Woringen (im Bild ein Teil davon) ist auch der "Hasenpopo" (links), der kein Gesicht hat. Bild: Brigitte Hefele-Beitlich

Osterhasen von Heilemann auch 2022 in goldener Folie verpackt - trotz Lindt-Klage

Verkauft werden übrigens nach wie vor auch die in goldene Folie verpackten Heilemann-Osterhasen, obwohl der Schweizer Schokoladen-Riese Lindt das Unterallgäuer Unternehmen deswegen verklagt hat. „Wir stehen weiterhin hinter unserem Goldhasen, der seit Jahrzehnten in unserem Sortiment ist“, heißt es dazu aus der Viba sweets GmbH in Thüringen, zu der Heilemann seit dem Jahr 2016 gehört.

Die Klage sei vom Bundesgerichtshof (BGH) an das Oberlandesgericht (OLG) München zur weiteren Verhandlung zurück überwiesen worden. „Da es sich nun wieder um ein schwebendes Verfahren handelt und beide Parteien dabei sind, ihre Schriftsätze zu formulieren, bitten wir um Verständnis, dass wir uns zurzeit nicht öffentlich dazu äußern werden“, teilt die Viba-Geschäftsführung mit. Ein Termin für die mündliche Verhandlung stehe noch nicht fest.

Doch nun sind erst einmal alle Leckermäuler dran, ihre Osternestchen mit dem zu füllen, was die Woringer Schokoladenexperten dafür produziert haben. Und wenn das alles verputzt ist, wartet schon die nächste Heilemann-Überraschung auf sie: Limitiert von April bis August gibt es drei neue, fruchtige Sommer-Schokoladentafeln namens „Sweet Mango“, „Iced Coffee“ und „Cool Cassis“.

