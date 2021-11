In Woringen im Unterallgäu werden Schokoladen-Weihnachtsmänner hergestellt. Wir zeigen im Video, wie die Produktion in der Confiserie Heilemann funktioniert.

03.11.2021 | Stand: 07:03 Uhr

Im Sommer haben wir die Aufnahmen bereits in der Schokoladenfabrik der Confiserie Heilemann in Woringen erstellt. Denn da lief die Produktion der Schoko-Weihnachtsmänner auf Hochtouren. Und jetzt, wo es langsam winterlich wird, stehen die lächelnden Schoko-Männer in den Verkaufsregalen. Wie sie hergestellt werden, zeigen wir in diesem Video: