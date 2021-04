Auf dem Wochenmarkt halten sich die Memminger weitestgehend an die Corona-Regeln. Doch das ist nicht überall so, kommentiert Redaktionsleiter Thomas Schwarz.

19.04.2021 | Stand: 16:39 Uhr

Sind die Memminger verantwortungsbewusster als die Kempter? In Bezug auf den Verzehr auf den Wochenmärkten könnte man den Eindruck bekommen. Während sich im Oberallgäu offenbar etliche Zeitgenossen heißhungrig auf ihre am Marktstand gekauften Würstle und Kässpatzen stürzen und sogar von „Partystimmung“ die Rede ist, geht’s in der Maustadt gesitteter zu. Und verantwortungsbewusster.