Zwölf Bewohner und sieben Mitarbeiter wurden positiv getestet. Wie es den Betroffenen geht und welche Maßnahmen vor Ort ergriffen wurden.

22.01.2021 | Stand: 18:14 Uhr

Mehrere Personen sind in der Pflegeresidenz Siloah in Wolfertschwenden positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handelt sich um zwölf Bewohner und sieben Mitarbeiter. Letztere befinden sich in häuslicher Quarantäne. Wie Heimleiter Axel Deisting auf Nachfrage der MZ mitteilt, haben alle Betroffenen nur leichte bis gar keine Symptome. Insgesamt leben in der Wolfertschwender Einrichtung 65 Bewohner.