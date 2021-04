Als einziges Unternehmen in der Region! Magnet-Schultz in Memmingen startet Betriebs-Impfungen

Magnet-Schultz in Memmingen hatte sich beworben und als einziges Unternehmen in Bayrisch-Schwaben den Zuschlag bekommen. Welche Fragen vor dem Start offen sind.

„Wir freuen uns, wenn wir ein Paar PS zum Impf-Turbo beitragen können“ – so reagierte Albert W. Schultz auf die Nachricht aus dem bayerischen Gesundheitsministerium, dass sein Unternehmen Magnet-Schultz Memmingen (MSM) an einem Modellprojekt teilnimmt, bei dem Corona-Impfungen in Firmen vorgenommen werden. Wann es allerdings los geht, ist noch unklar. Geplant ist noch in dieser Woche.

Magnet-Schultz in Memmingen: Minister Holetschek rief persönlich an

„Wir haben bereits im Februar über die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaftt und auch direkt bei Gesundheitsminister Holetschek unser Interesse angemeldet, dass wir mit Betriebsärzten unsere Mitarbeiter impfen möchten und könnten“, sagt Schultz. Am Dienstagnachmittag habe ihn der Minister persönlich angerufen und mitgeteilt, dass MSM am Modellprojekt teilnehmen kann.

„Weil wir unseren Mitarbeitern jedes Jahr eine Grippeschutzimpfung anbieten, haben wir bereits eine gute Infrastruktur“, erklärt Schultz. Räume seien vorhanden, Schutzausrüstung ebenfalls. Bis zu 100 Impfungen pro Tag seien vor Ort möglich, schätzt der Firmenchef. Unterstützt werden soll der Betriebsarzt, der an mehreren Tagen in der Woche für MSM im Einsatz ist, von zwei Betriebssanitätern sowie Medizinern vom Betriebsärztezentrum in Ulm.

Vorrangig sollen die Mitarbeiter geimpft werden, die in der Produktion tätig sind. Das sind bei MSM an den Standorten Memmingen und Memmingerberg rund 1.000. Deren Familienangehörige soll im Rahmen des Projekts kein Impfangebot gemacht werden. „Das ist nicht unsere Aufgabe und wir sehen uns auch nicht in Konkurrenz zu den bestehenden Impfzentren“, betont Schultz. Über diese soll der Impfstoff als Sonderkontingent bereit gestellt werden, sagt Minister Holetschek.

Wann kommt der Impfstoff nach Memmingen?

Aktuell wartet Firmenchef Schultz aber noch auf Antworten vom Ministerium auf drei Fragen: Wann bekommen wir Impfstoff? Wie viel Impfdosen bekommen wir? Wie kommen wir an den Impfstoff? Wenn die Dosen da seien, könne schnell losgelegt werden, so Schultz. „Welche Firmen impfen, ist letztlich egal – entscheidend ist, dass schnell flächendeckend geimpft wird.“

