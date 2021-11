Corona-Impfungen im Unterallgäu nur noch für Einheimische

Wer sich im Unterallgäu künftig bei den mobilen Impf-Teams gegen Corona impfen lassen möchte, muss nachweisen können, aus der näheren Umgebung zu kommen.

26.11.2021 | Stand: 17:51 Uhr

Bei den Terminen der mobilen Impfteams im Unterallgäu hat es in den letzten Tagen lange Warteschlangen gegeben. Neben Menschen aus dem Unterallgäu haben auch Personen aus den benachbarten Landkreisen versucht, an die begehrte Spritze zu gelangen. Das teilt das Landratsamt Unterallgäu in einer Pressemitteilung mit und schreibt vom sogenannten „Impftourismus“.

Um diesem jetzt einen Riegel vorzuschieben, ergreifen das Landratsamt und das Team des Impfzentrums zusammen mit den Unterallgäuer Gemeinden die Initiative: „Bei den Terminen der mobilen Teams werden ab sofort ausschließlich Bürger der entsprechenden Gemeinde oder Verwaltungsgemeinschaft geimpft“, sagt Koordinierungsärztin Dr. Carola Winkler. Wer also zu einem Termin der mobilen Impfteams kommt, muss seinen Personalausweis vorzeigen, um nachzuweisen, dass er aus der nahen Umgebung stammt.

Mobile Impfteams im Unterallgäu können keine großen Massen impfen

Außerdem werden die Termine der mobilen Impfteams künftig nicht mehr auf der Internetseite des Landkreises Unterallgäu angekündigt. Und in manchen Gemeinden, zum Beispiel in Türkheim, braucht man einen Termin zum Impfen. (Lesen Sie auch: Zahl der Booster-Impfungen im Allgäu steigt sprunghaft an)

Der Grund: Die mobilen Teams können keine großen Massen impfen. „Zum einen können wir hier nur bedingt Personal abstellen - das restliche Personal brauchen wir im Impfzentrum. Zum anderen gibt es derzeit wieder Probleme, Impfstoff zu beschaffen. Also müssen wir auch hier haushalten“, so Winkler.

Das ändert sich im Impfzentrum Bad Wörishofen

Doch nicht nur bei den mobilen Impfteams, auch im Impfzentrum in Bad Wörishofen soll gegengesteuert werden. Da dort die zweite Impfung ohne Termin möglich ist, kamen auch hier bislang viele Menschen aus den umliegenden Landkreisen, um sich möglichst schnell und unkompliziert vollständig impfen zu lassen. Im Impfzentrum sollen deshalb jetzt nur noch Menschen eine Zweitimpfung bekommen, wenn sie bereits ihre erste Impfung im Impfzentrum oder über ein mobiles Impfteam aus dem Unterallgäu bekommen haben. (Lesen Sie auch: Impfzentrum Bad Wörishofen: Keine Corona-Impfung für Kinder ab fünf in diesem Jahr im Unterallgäu)

