Ärztlicher Koordinator: „Impf- und Testzentren weiterbetreiben“

Der Memminger Arzt Dr. Jan Henrik Sperling verweist auf sich ausbreitende Delta-Mutation und mögliche „Auffrischungs-Impfwelle“.

26.07.2021 | Stand: 06:03 Uhr

Im Vergleich zu den Vormonaten ist die Zahl der Impfungen im Impfzentrum in Memmingen deutlich zurückgegangen. Dennoch spricht sich der ärztliche Koordinator für Corona in Memmingen, Dr. Jan Henrik Sperling, dafür aus, dass das Angebot bis auf Weiteres aufrechterhalten bleibt. „Es kann gut sein, dass es im Herbst eine Auffrischungs-Impfwelle geben wird.“ Zudem verweist er auf die Delta-Mutation, die auch in Deutschland immer weiter auf dem Vormarsch ist. Und für die Hausärzte seien die Impfzentren eine Entlastung.