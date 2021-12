Corona-Patienten auf Intensivstation: Leidtragende sind auch Krebs- und Schmerzpatienten

Über Kabel und Schläuche sind die Intensivpatienten mit Geräten verbunden, die ihnen helfen sollen, zu überleben. Ein Besuch auf der Intensivstation Ottobeuren.

11.12.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Viele Menschen lassen sich nicht gegen Corona impfen, weil sie skeptisch gegenüber dem Impfstoff sind. Wer wegen einer Corona-Infektion allerdings auf der Intensivstation landet, bekommt eine Masse an Medikamenten. Bis zu zehn verschiedene Mittel und mehr werden Patienten verabreicht, sagt Professor Dr. Hubert Hautmann, Ärztlicher Direktor der Klinik Ottobeuren. Dazu gehören Narkosemittel, Antibiotika, Kortison, Blutdruckmittel und Medikamente für die Nierenfunktion.

Aus fast jedem Zimmer ist ein Alarmpiepen zu hören. Frauen und Männer mit blauen Kitteln kommen aus dem einen Raum und verschwinden im nächsten. Mal ruhig, mal schnell. Die Intensivstation in Ottobeuren ist voll, die Mitarbeiter sind erschöpft, es gab auch schon „sehr vereinzelt Kündigungen“ – wie in vielen anderen Kliniken derzeit, sagt Hautmann, der uns die Intensivstation zeigt. Vier der sieben Patienten, die an diesem Abend hier liegen, sind mit Corona infiziert.

Andere Patienten warten Wochen oder Monate auf ihre Behandlung

Es müsste nicht so viele Covid-Intensivpatienten geben, sagt Hautmann. Würden sich mehr Menschen impfen lassen, gebe es weniger schwere Verläufe. Und das würde vor allem einer anderen Gruppe von Menschen helfen: solchen, die wegen der schwer erkrankten Covid-Patienten Wochen oder Monate auf ihre Behandlung warten müssen. Etwa Krebspatienten, die nun nicht zeitnah operiert werden können. Von der psychischen Belastung abgesehen: Der Krebs wachse in der Zeit des Wartens weiter, „das könnte unter Umständen dann später ein Nachteil sein“.

Hinter dieser Tür liegt ein Intensivpatient, der ansteckend ist – zum Beispiel wegen Corona. Bild: Andreas Berger

Doch auch andere Leiden, die operativ behandelt werden, beispielsweise eine schmerzhafte Knie-Arthrose, könnten derzeit nur sehr begrenzt erfolgen – weil beispielsweise OP-Personal zur Behandlung der Covid-Patienten abgezogen wird. Der Regelbetrieb an der Ottobeurer Klinik ist stark heruntergefahren, vor allem um Intensivkapazitäten vorhalten zu können. Notfälle könnten noch aufgenommen werden. Doch auch hier arbeite die Klinik an ihren Grenzen.

Sollte sich die Corona-Situation verschärfen, müssten Patienten vermutlich in andere Kliniken verlegt werden. Weil aber auch andere Häuser im Allgäu keine Kapazitäten mehr haben, wurden bereits Verlegungen mit dem Spezialflugzeug der Bundeswehr in andere Teile Deutschlands organisiert. Ein enormer logistischer Aufwand, sagt Hautmann. „Es braucht nicht viele solcher Covid-Patienten, um das System handlungsunfähig zu machen.“ Notfälle wie Unfall-Patienten könnten nicht reduziert werden. Corona-Fälle schon: durch Impfungen. 80 Prozent der stationär behandelten Covid-Patienten in Ottobeuren seien ungeimpft.

Ob die Patienten an den Beatmungsmaschinen überleben, weiß keiner

Er läuft den Flur der Intensivstation entlang. Fenster gewähren Blicke auf Patienten, die über Schläuche und Kabel mit Geräten verbunden sind. Sie sollen helfen, dass die Menschen überleben. Ob es alle schaffen, die an diesem Abend auf der Ottobeurer Intensivstation liegen, kann niemand sagen. Hautmann erwähnt Studien, die besagen, dass etwa jeder Zweite, der maschinell beatmet wird, nicht überlebt. An diesem Abend sind zwei der vier Covid-Patienten an eine Beatmungsmaschine angeschlossen.

Einen Hoffnungsschimmer in der aktuellen Corona-Situation gebe es aber: Der Zulauf an Impfwilligen nehme zu. Doch ein gewaltiger Dämpfer sei, dass es nur schleppend vorangehe. Hautmann denkt etwa an die Wartezeiten auf einen Impftermin. Er kann nicht verstehen, warum nicht alle Berufsgruppen, die impfen könnten, schon längst mobilisiert worden sind – wie Zahnärzte, Medizinische Fachangestellte und Apotheker. Wenn in der kontrollierten Umgebung einer Praxis oder einer Apotheke geimpft werde, spreche doch nichts dagegen.

Und noch etwas stößt bei dem Facharzt für Innere Medizin auf Unverständnis: dass jetzt, da der Zustrom an Impfwilligen steige, plötzlich immer öfter zu hören sei, dass der Impfstoff knapp werde.

Ältere Beatmungsmaschinen stehen in einem Lagerraum der Ottobeurer Intensivstation. Sie könnten im größten Notfall in provisorisch eingerichteten Intensiv-Notfallzimmern eingesetzt werden, um Leben zu retten. Bild: Andreas Berger

Wir sind im hinteren Teil der Intensivstation angekommen. Hubert Hautmann steht vor älteren Beatmungsgeräten. Sollte die Corona-Situation – „entgegen den Erwartungen“ – weiter eskalieren, dass nicht mal mehr an Verlegungen innerhalb Deutschlands zu denken ist, „dann wäre das unser Notnagel. Wir wollen uns aber nicht ausmalen, unter welchen Bedingungen wir dann in umfunktionierten Räumen Intensivmedizin betreiben müssten.“