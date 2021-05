„Manche nehmen das nicht ernst“: Was Memminger zu den hohen Corona-Zahlen sagen

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 195 hat Memmingen den höchsten Wert in ganz Deutschland. Aber wieso sind die Zahlen in der Stadt so hoch?

Deutschlands Corona-Hotspot präsentiert sich an diesem Vormittag von seiner schönen Seite. Zwar weht ein starker Wind durch die engen Gassen der Memminger Innenstadt, doch die Sonne scheint fast ohne Unterbrechung. Auf dem Wochenmarkt bieten Händler Salatköpfe, Tüten voller rot-gelber Äpfel und Käsescheiben an. Frauen und Männer mit leeren Stofftüten in der Hand und weißen FFP2-Masken im Gesicht kommen aus allen Richtungen auf den Marktplatz, auch Jugendliche sind unterwegs – es sind schließlich Pfingstferien.