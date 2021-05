Memmingen wieder über 200 - "Einzelne Tage nicht so aussagekräftig"

Der Inzidenzwert in Memmingen ist wieder über die 200er-Marke gesprungen. Damit liegt die Stadt am Mittwoch auf Platz vier deutschlandweit.

19.05.2021 | Stand: 10:18 Uhr

Am Wochenende noch hatte es Memmingen auf einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von knapp über 150 geschafft. Doch dann stiegen die Werte wieder: Am Dienstag auf 185,94, am Mittwoch auf 204,1 (Quelle: RKI, Stand Mittwoch). Somit liegen in Deutschland nur noch Coburg, Hildburghausen in Thüringen und der Zollernalbkreis in Baden-Württemberg vor Memmingen.

Einen Hotspot gebe es nach wie vor nicht, sagt Alexandra Wehr, Pressesprecherin der Stadt Memmingen. "In den vergangenen sieben Tagen sind in Memmingen 90 Neuinfektionen zu verzeichnen, das macht im Schnitt 13 Neuinfektionen am Tag. Mit 18 gemeldeten Neuinfektionen liegen wir heute (Mittwoch, Anm. d. Red.) über diesem Schnitt. Im Vergleich dazu kam am Montag kam nur ein Fall hinzu, am vergangenen Samstag zehn Fälle - einzelne Tage zu betrachten ist nicht so aussagekräftig wie den Wochendurchschnitt."

Die Lage im Unterallgäu hingegen hat sich am Mittwoch etwas entspannt: Dort lagen die Werte in den vergangenen Tagen um die 180, am Mittwoch fielen sie auf 154,8.

