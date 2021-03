Corona-Lockdown: Wenn Tauziehern die Hände gebunden sind

Das Coronavirus bremst die Zeller Tauzieher im Wettkampfbetrieb aus. Warum die Unterallgäuer wenigstens trainieren dürfen.

24.03.2021 | Stand: 06:00 Uhr

In Deutschland werden gerade Impfungen ausgesetzt. Im Unterallgäu wird nach kurzen Lockerungen in Sachen Corona wieder die Notbremse gezogen. Und an Sport im Verein, etwa Fußball oder Gymnastik, ist derzeit gar nicht zu denken.

Anders ist das in Zell: In der vereinseigenen Anlage im Norden von Zell gibt der junge Familienvater Wolfgang Wegmann das Kommando zum Seilziehen: Neun Männer und eine Frau steigen zweimal in der Woche – in der frischen Luft mit warmer Mütze, langer Hose und dickem Bauchgurt ausgerüstet – zwischen die Holzbohlen der überdachten Bahn und ziehen an einem langen Seil das 1050 Kilogramm schwere Gewicht im Turm nach oben.

Ganz gemächlich, Schritt für Schritt. Damit stählen die Athleten ihre Muskeln und Sehnen, ja: ihren ganzen Körper für das, was da in diesem und im kommenden Jahr folgen soll: die Weltmeisterschaft (WM) im Tauziehen in Gexto (Spanien) im September 2021, auch als Qualifikation für die World Games 2022 in Birmingham ( USA).

"Allgäu Power" Zell wurde als Abteilung der Feuerwehr gegründet

Notwendig für die World-Games-Qualifikation ist das Erreichen eines Platzes unter den ersten Sechs bei der WM in diesem Jahr. Außerdem soll es sogar eine Bundesliga mit vier Turnieren geben. Geplant sind auch mehrere Wettbewerbe in den Landesligen.

Der im Jahr 2009 gegründete Tauziehclub „Allgäu-Power“ Zell, eine Unterabteilung der Feuerwehr in dem kleinen Ortsteil von Bad Grönenbach, darf ganz legal trainieren: Die Zieher gehören nämlich der deutschen Nationalmannschaft an. Ein ausgeklügeltes Hygienekonzept sorgt dafür, dass es keine Ansteckung gibt. Geparkt wird auf der Westseite des Bolzplatzes, rund 200 Meter vom eigentlichen Geschehen entfernt. Maskenpflicht ist überall selbstverständlich. (Lesen Sie auch: "Dritte Welle wird unterschätzt": Radikaler Lockdown über Ostern - Urlauber ausgebremst)

Nur am Seil darf die Maske abgenommen werden

Lesen Sie auch

Eishockey Eishockey: Zehn Allgäuerinnen spielen mit der Nationalmannschaft gegen die Schweiz

Nur am Seil darf die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden, weil hier jeder seinen fest markierten Platz hat. Mit garantiertem Mindestabstand von 1,5 Metern. Ein Vereinsleben, mit einem „Feierabend-Bierchen wie früher“, gebe es allerdings für die Tauzieher derzeit nicht, bedauert Abteilungsleiter Andreas Reisacher.

Mit 35 Jahren ist der Metallspezialist der Älteste der agilen Truppe. Unter seiner Führung haben die Athleten schon viel erlebt. Mehrfach wurde Allgäu-Power Deutscher Vizemeister im Schwergewicht, bei den Damen sogar Deutscher Meister. Internationale Wettbewerbe führten die Zeller unter anderem nach England, Schweden, Holland, Irland, USA und bis ans Kap in Südafrika.

Training der Tauzieher nur zu zweit mit festem Zeitplan möglich

Nachdem im März vergangenen Jahres der Trainingsbetrieb vollkommen eingestellt werden musste, dürfen die Athleten jetzt auch wieder den Kraftraum in der Alten Schule nutzen, aber nur jeweils zu zweit – und mit einem festen Zeitplan, wer wann und wo trainiert, und unter strenger Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsvorschriften. Lange Zeit waren WhatsApp und die sozialen Medien die einzigen Kontaktmöglichkeiten. Das gemeinsame Training am Seil begann heuer am 10. Februar.

Aktuell besteht der Zeller Kader aus neun Männern und einer Frau – im Alter zwischen 23 und 35 Jahren. Laut Reisacher ist das „zu wenig für zwei Mannschaften“. Allerdings dürfte Allgäu-Power derzeit aufgrund der Pandemie-Bestimmungen keine weiteren Athleten aufnehmen; nicht einmal ein Schnuppertag wäre erlaubt. Als einzige bayerische Mannschaft in der Bundesliga will Zell aufgrund der Corona-Auflagen auch heuer auf sein großes Tauziehfest komplett verzichten: „Nachdem in Bayern die Corona-Vorschriften besonders streng eingehalten werden“, so Reisacher „wollen wir uns diese ganzen Auflagen nicht antun.“

Angebote außerhalb des Tauziehens dünn gesät

Gut sei aber, dass A-Kader-Athleten und Bundesliga-Ziehern jetzt zumindest das Training erlaubt werde. Wie der Abteilungsleiter betont, seien die Angebote außerhalb des Tauziehens relativ dünn gesät: „Keiner geht zur Musikprobe oder zur Feuerwehr-Übung, man kann noch nicht einmal in die Wirtschaft hocken.“ Eigentlich hätten viele „Zeit und Bock, vereinsmäßig was zu machen“. Allerdings habe jeder bisher auch die freie Zeit genossen. Grade beim Tauziehen hänge nämlich schon sehr viel am Kraftsport, was viel Zeit in Anspruch nehme.

Das von Buchhalter Wolfgang Wegmann erarbeitete Hygienekonzept sei vom Landratsamt Unterallgäu einhellig abgesegnet worden. Der junge Vater einer drei Monate alten Tochter, die Sophia heißt, erfreut sich schon seit elf Jahren am Tauziehen: „Ich habe für mich entschieden, dass ich auch mit Kind diesen Sport weitermachen will.“ (Lesen Sie auch: Wo darf ich was? Diese Regeln gelten heute im Allgäu

Tauzieherin fordert „mehr weibliche Unterstützung“

Musiktherapeutin Julia Frieß (30) zeigt sich begeistert, nun wieder zweimal in der Woche mit den Männern trainieren zu können: „Wenn man die Fotos und Videos von den jüngsten Turnieren am PC anschaut, dann freut man sich, dass man wieder hierherkommen und trainieren kann.“ Sie würde sich allerdings zur allerersten Weltmeisterschaft in Deutschland, die 2024 in Mannheim ausgetragen wird, mehr „weibliche Unterstützung“ wünschen.

„Wer sich dazu berufen fühlt, kann es bis dahin bis in die deutsche Nationalmannschaft schaffen“, ergänzt Reisacher, schränkt aber ein: „Momentan sind den Tauziehern die Hände gebunden, weil niemand auch nur zum Probetraining eingeladen werden darf.

Aus der Geschichte des Zeller Tauziehclubs

Geschichte: Der Tauziehclub Zell wurde – als Abteilung der Feuerwehr – 2009 als Hobbymannschaft gegründet. 2010 erfolgte die erste offizielle Teilnahme an einem Turnier. Bereits 2012 stieg „Allgäu-Power“ in die Bundesliga auf. Ab 2013 waren die ersten Athleten aus Zell in der deutschen Nationalmannschaft vertreten, mit der sie zahlreiche Erfolge feierten. Seit 2018 sind die Zeller in der Nationalmannschaft im Schwergewicht und auch im Mix-Kader stark vertreten. Mehrfach wurden die Zeller Deutscher Vizemeister.

Info: Wer sich fürs Tauziehen in Zell interessiert, kann sich unter 0162/3 03 70 10 melden.