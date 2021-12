Corona macht dem Cineplex in Memmingen weiterhin zu schaffen

Die Testpflicht erweist sich als große Hemmschwelle. Immerhin füllte "James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben" die Säle. Wie „Spider-Man“ und „Matrix“ laufen.

31.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Weihnachtszeit ist Kinozeit. Deswegen legen Verleiher den Start ihrer Blockbuster oft bewusst in den Dezember – man denke nur an „Harry Potter“, „Herr der Ringe“ oder „Avatar“ – allesamt Kassenschlager zum jeweiligen Jahresende in den Lichtspielhäusern. Auch in diesem Jahr waren mit „Spider-Man 3 – No Way Home“ und „Matrix 4 Resurrections“ zwei Actionfilme am Start, bei denen sich die Kinosäle normalerweise ganz von alleine füllen. Nicht so in Corona-Zeiten. Vor allem in Bayern, wo die Besuchsregeln besonders streng sind.