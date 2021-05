Mehr Corona-Kontrollen in Memmingen - "Die dritte Welle hat uns jetzt gespült"

Es wird mehr Kontrollen in Memmingen geben, um die Corona-Regeln durchzusetzen. Was das Pandemie-Koordinationsteam der Stadt noch zur hohen Inzidenz sagt.

20.05.2021

Memmingen hat weiterhin einen hohen Inzidenzwert. Mit 204,1 lag die Stadt am Donnerstag auf Platz drei der deutschlandweiten Tabelle. Die Frage, warum sich gerade in Memmingen die Lage nicht entspannt, kann so einfach nicht beantwortet werden. Das hat die Sitzung des Corona-Koordinationsteams der Stadt gezeigt, an der die Presse am Donnerstag teilnehmen durfte. Hier Einzelheiten aus der Sitzung:

Mehr Kontrolle in der Innenstadt: Immer wieder gibt es Hinweise aus der Innenstadt, dass sich Passanten beispielsweise nicht an die Abstandsregeln halten und keinen Mundschutz tragen, obwohl es dort vorgeschrieben ist. Deshalb werde ein Sicherheitsdienst die Polizei nach Pfingsten unterstützen, kündigte Oberbürgermeister Manfred Schilder in der Sitzung an. Sollte der Sicherheitsdienst Probleme mit einer kontrollierten Person bekommen, ruft er die Polizei hinzu. "Aber ich werde die Innenstadt nicht absperren", sagte Schilder. Und es könne auch nicht an jeder Stelle der Stadt kontrolliert werden. Deshalb appelliert er noch einmal an die Einwohner: Es könne nicht die Aufgabe allein der Stadt sein, Corona unter Kontrolle zu bringen. Jeder Einwohner müsse dabei helfen. "Wir schaffen das nur gemeinsam." Schilder findet es "höchst unsolidarisch", wenn sich einzelne nicht an die Regeln halten und so andere gefährden. Regeln einzuhalten sei aber nicht nur an den Orten der Stadt wichtig, an denen kontrolliert werde. Sondern überall, im Privaten, an der Arbeit. Erst dann werde der Inzidenzwert sinken.

Gibt es Hotspots in der Stadt? Nein, sagt Oberbürgermeister Manfred Schilder. Wer sich jetzt infiziere, trage meist ein mutiertes Corona-Virus in sich. Das sei wesentlich stärker ansteckend als das ursprüngliche Virus. So stecke eine Person oft ihre ganze Familie mit drei bis sechs Personen an. Und so schnelle der Inzidenzwert weiter nach oben.

Unternehmen: Viele steckten sich während der Arbeit an und trügen das Virus dann in ihre Familie, sagt Thomas Schuhmaier, Leiter des Referats für öffentliche Sicherheit und Ordnung. Da Memmingen viele Industriebetriebe habe, in denen die Produktionsmitarbeiter nicht im Homeoffice arbeiten können, gebe es hier auch mehr Ansteckungen als in anderen Branchen. Aber Unternehmen, in denen besonders viele Mitarbeiter mit Corona infiziert seien, gebe es nicht. Das Gesundheitsamt kontrolliere in Unternehmen, ob die Abstandsregeln und Maskenpflicht eingehalten werde. Missstände seien ihm nicht bekannt.

Die Lage im Klinikum Memmingen:

