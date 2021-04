Das sind die aktuellen Corona-Regeln für Memmingen - Schulen, Kitas und Läden bleiben zu

Am Samstag, 24. April, tritt die Corona-Notbremse in Kraft: Weil der Inzidenzwert für Memmingen hoch ist, gelten strenge Regeln. Ein Überblick.

23.04.2021 | Stand: 16:30 Uhr

Aktualisiert am Freitag, 23. April: Am Samstag, 24. April, tritt die Corona-Notbremse in Kraft. In Bayern gelten strengere Regeln als im bundesweiten Infektionsschutzgesetz vorgesehen. Weiterhin gilt: Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Region an drei Tagen in Folge über 100, gelten am Folgetag strengere Maßnahmen. Diese werden erst dann wieder gelockert, wenn die Inzidenz fünf Tage hintereinander unter dem Grenzwert liegt.

Memmingen: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Memmingen liegt bereits seit Montag (12. April) über einem Wert von 200. (Die Inzidenzwerte im Detail finden Sie hier.)

Das ändert sich mit der Notbremse im Memmingen: Aktuelle Corona-Regeln im Überblick:

Treffen : Treffen sind nur noch mit einer haushaltsfremden Person erlaubt. Das gilt unabhängig vom Ort und drinnen wie draußen. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgerechnet.

: Treffen sind nur noch mit einer haushaltsfremden Person erlaubt. Das gilt unabhängig vom Ort und drinnen wie draußen. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgerechnet. Ausgangssperre: In Memmingen gibt es weiterhin eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr - der Aufenthalt außerhalb der Wohnung ist in dieser Zeit untersagt oder nur noch aus triftigen Gründen erlaubt (Weg zur Arbeit, Begleitung Kranker/Sterbender, Gassigehen mit dem Hund). Joggen nach 22 Uhr ist in Bayern - anders als in der bundesweiten Regelung - nicht erlaubt.

In Memmingen gibt es weiterhin eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr - der Aufenthalt außerhalb der Wohnung ist in dieser Zeit untersagt oder nur noch aus triftigen Gründen erlaubt (Weg zur Arbeit, Begleitung Kranker/Sterbender, Gassigehen mit dem Hund). Joggen nach 22 Uhr ist in Bayern - anders als in der bundesweiten Regelung - nicht erlaubt. Schulen: Befinden sich im Distanzunterricht, außer die Abschlussklassen an Grund- und weiterführenden Schulen sowie Förderschulen. Die Schüler dieser Klassen dürfen nur am Unterricht teilnehmen, wenn sie zweimal pro Woche einen Corona-Schnelltest machen.

Befinden sich im Distanzunterricht, außer die Abschlussklassen an Grund- und weiterführenden Schulen sowie Förderschulen. Die Schüler dieser Klassen dürfen nur am Unterricht teilnehmen, wenn sie zweimal pro Woche einen Corona-Schnelltest machen. Kitas: Kindergärten und Krippen bieten lediglich Notbetreuung in Ausnahmefällen an.

Kindergärten und Krippen bieten lediglich Notbetreuung in Ausnahmefällen an. Fort- und Weiterbildungen: Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sind ebenso wie Angebote der Erwachsenenbildung in Präsenzform untersagt.

Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sind ebenso wie Angebote der Erwachsenenbildung in Präsenzform untersagt. Einzelhandel: Der Einzelhandel muss schließen, Einkaufen mit Terminbuchung ("Click and Meet") entfällt bei einer Inzidenz von über 150 wieder - selbst wenn ein negativer Test vorgelegt werden könnte. Die Geschäfte dürfen nur noch "Click und Collect" anbieten - also die Abholung zuvor bestellter Waren. Anders als im Bundesgesetz gibt es in Bayern keine Ausnahmen für Buchhandel und Gartencenter.

Der Einzelhandel muss schließen, Einkaufen mit Terminbuchung ("Click and Meet") entfällt bei einer Inzidenz von über 150 wieder - selbst wenn ein negativer Test vorgelegt werden könnte. Die Geschäfte dürfen nur noch "Click und Collect" anbieten - also die Abholung zuvor bestellter Waren. Anders als im Bundesgesetz gibt es in Bayern keine Ausnahmen für Buchhandel und Gartencenter. Geöffnet bleiben wie bisher: alle Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Apotheken und Drogerien. Lieferdienste (Lebensmittel), Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräteakustiker.

wie bisher: Friseure: Friseure und Fußpflege-Studios bleiben weiterhin offen. Neu ist: Die Kunden und Dienstleister müssen FFP2-Maske tragen. Kunden müssen zudem einen maximal 24 Stunden alten negativen Test vorlegen.

Friseure und Fußpflege-Studios bleiben weiterhin offen. Neu ist: Die Kunden und Dienstleister müssen FFP2-Maske tragen. Kunden müssen zudem einen maximal 24 Stunden alten negativen Test vorlegen. Weitere Bereiche , die offen bleiben: Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten sowie Fahrschulen. Auch Banken und Sparkassen bleiben geöffnet. Ebenso Filialen des Brief- und Versandhandels.

, die offen bleiben: Musikunterricht: Instrumental- und Gesangsunterricht in Präsenzform ist bei einer „Notbremse“ untersagt.

Instrumental- und Gesangsunterricht in Präsenzform ist bei einer „Notbremse“ untersagt. Freizeit : Die Öffnung der Museen und Kulturstätten entfällt, auch Tiergärten müssen bei der "Notbremse" schließen.

: Die Öffnung der Museen und Kulturstätten entfällt, auch Tiergärten müssen bei der "Notbremse" schließen. Sport: Kontaktfreier Sport ist mit einer weiteren haushaltsfremden Person oder Angehörigen des eigenen Hausstands unter der Einhaltung der Hygiene-Regeln erlaubt. Sport in Gruppen ist untersagt. Bei Kindern gilt eine Obergrenze von fünf.

Kontaktfreier Sport ist mit einer weiteren haushaltsfremden Person oder Angehörigen des eigenen Hausstands unter der Einhaltung der Hygiene-Regeln erlaubt. Sport in Gruppen ist untersagt. Bei Kindern gilt eine Obergrenze von fünf. Beerdigungen: An Veranstaltungen anlässlich von Todesfällen - etwa Beerdigungen - dürfen maximal 30 Menschen teilnehmen.

An Veranstaltungen anlässlich von Todesfällen - etwa Beerdigungen - dürfen maximal 30 Menschen teilnehmen. FFP2-Maskenpflicht: Anders als im Bundesinfektionsschutzgesetz, reicht in Bayern eine einfache OP-Maske weiterhin nicht als Alternative zur FFP2-Maske. FFP2-Maskenpflicht herrscht in Bayern weiterhin im öffentlichen Nahverkehr, in Läden sowie in Synagogen, Moscheen oder Kirchen.

Anders als im Bundesinfektionsschutzgesetz, reicht in Bayern eine einfache OP-Maske weiterhin nicht als Alternative zur FFP2-Maske. FFP2-Maskenpflicht herrscht in Bayern weiterhin im öffentlichen Nahverkehr, in Läden sowie in Synagogen, Moscheen oder Kirchen.

