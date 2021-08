Der Inzidenzwert im Unterallgäu ist zuletzt wieder gestiegen. Das bedeutet: strengere Corona-Regeln, denn noch entscheidet darüber allein die 7-Tage-Inzidenz.

Von Allgäuer Zeitung

25.08.2021 | Stand: 12:58 Uhr

Corona-News für das Unterallgäu: Die 7-Tage-Inzidenz steigt auch im Unterallgäu. Immer mehr Menschen stecken sich mit Covid-19 an. Deshalb gelten neue Einschränkungen. Für Innenräume von Restaurants zum Beispiel. Erst zu Wochenmitte trat in der Region die 3G-Regel in Kraft, nun wird ab Freitag (27. August) schon wieder verschärft. Der Grund: Die Inzidenz im Unterallgäu lag am Mittwoch den dritten Tag in Folge über 50. Was jetzt aktuell und ab Freitag gilt, hier im Überblick: