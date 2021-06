Das Unterallgäu darf öffnen: Diese Lockerungen kommen ab Montag

Ab Montag gelten im Unterallgäu neue Corona-Regeln. Es wird gelockert und die Innengastronomie darf öffnen.

Von Allgäuer Zeitung

06.06.2021 | Stand: 13:55 Uhr

Aktualisiert am Sonntag, 6. Juni: Als einziger Landkreis in der Region steht das Unterallgäu am Sonntag noch knapp über dem Grenzwert von 50. Treffen mit zehn Menschen sind zwar ab Montag möglich - doch die dürfen nur drei Haushalten angehören. Wer essen gehen will, braucht einen Termin.