Das sind die aktuellen Corona-Regeln für Memmingen - Schulen, Kitas und Läden bleiben zu

Ab dem 6. Mai gibt es wieder neue Corona-Regeln in Memmingen. Maskenpflicht und Alkoholkonsumverbot werden zum Teil verschärft. Diese Maßnahmen gelten aktuell.

Von Allgäuer Zeitung

05.05.2021 | Stand: 12:13 Uhr

Aktualisiert am Mittwoch, 5. Mai: Die Regelungen zur Maskenpflicht und zum Alkoholkonsumverbot auf dem Marktplatz, Weinmarkt, Roßmarkt, Theaterplatz und Schrannenplatz sowie in der Kramerstraße gelten nun auch auf dem Bahnhofsvorplatz und dem Busbahnhof. Die Maskenpflicht gilt jeweils montags bis freitags von 6 bis 21 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 21 Uhr. Das Alkoholverbot gilt ganztägig. Ein Verstoß kann eine Geldbuße von bis zu 25.000 Euro nach sich ziehen. Die Regelung tritt am Donnerstag, 6. Mai ab Mitternacht in Kraft.