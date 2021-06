Inzidenz unter 50! Diese Corona-Regeln gelten in Memmingen ab Donnerstag

Ab Donnerstag, 10. Juni, lockert Memmingen die Corona-Regeln weiter. Im einstigen Hotspot lag der Inzidenzwert nun stabil unter 50. Die Neuerungen im Überblick.

Von Allgäuer Zeitung

09.06.2021 | Stand: 15:25 Uhr

Aktualisiert am Mittwoch, 9. Juni, 15 Uhr: Memmingen hat am Dienstag eine offizielle Bekanntmachung zu den neuen Corona-Regeln herausgegeben. Dass sich dort ab Donnerstag wieder zehn Menschen privat und im öffentlichen Raum treffen oder ohne Corona-Test in ein Restaurant gehen können, hätte vergangene Woche noch kaum jemand gedacht.