Ab Samstag, 5. Juni, gelten in Memmingen neue Corona-Regeln. Und ab Montag, 7. Juni, wird noch mehr gelockert. Die neuen Regeln und Möglichkeiten im Überblick.

Von Allgäuer Zeitung

06.06.2021 | Stand: 13:52 Uhr

Aktualisiert am Freitag, 4. Juni, 17 Uhr: Die Corona-Inzidenzwerte sind in Memmingen so niedrig, dass am Samstag, 5. Juni, einige Verbote teilweise aufgehoben werden. Dann gelten die Regeln für Inzidenzwerte zwischen 50 und 100. Allerdings werden sie ab Montag, 7. Juni, noch einmal gelockert. Das hat die bayerische Staatsregierung am Freitag mit Blick auf die allgemein entspannte Corona-Situation beschlossen.