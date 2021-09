Testpflicht für Innengastro: Diese Corona-Regeln gelten aktuell in Memmingen

Samstag, 3. Juli: Leere Gänge, volle Kühlschränke – so sieht es am Freitag und Samstag im Kaufbeurer Impfzentrum aus. Die Sonderimpf-Aktion, zu der alle Bewohner der Stadt Kaufbeuren und des nördlichen Landkreises Ostallgäu eingeladen waren, nutzen kaum Impfwillige – am Freitag sind es 15, am Samstag zehn, innerhalb von jeweils fünf Stunden.