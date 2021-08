Der Inzidenzwert steigt - auch in Memmingen: Jetzt liegt die Stadt mehrere Tage über einer Inzidenz von 100. Diese Regeln gelten jetzt.

30.08.2021 | Stand: 18:15 Uhr

Corona-News aus Memmingen: Negativ-Rekord im Allgäu: Die Inzidenz in Memmingen liegt schon seit Donnerstag über dem Wert von 100. Deshalb traten am Montag strengere Corona-Regeln in Kraft.