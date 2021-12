Kontaktbeschränkungen für Geimpfte, Ausnahmen für Kinder. Welche Corona-Regeln gelten in Memmingen heute? Eine Übersicht zu Regeln an Schulen und in Hotels.

Von Allgäuer Zeitung

28.12.2021 | Stand: 11:46 Uhr

Corona-Regeln in Memmingen: Die Sorge vor steigenden Inzidenzwerten und vor der neuen Corona-Variante Omikron wächst: Schärfere Corona-Maßnahmen sind die Folge. Zum Jahreswechsel gelten Kontaktbeschränkungen für Geimpfte. Die 7-Tage-Inzidenz für Memmingen finden Sie tagesaktuell hier.