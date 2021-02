Corona-Vergehen: 731 Anzeigen in Memmingen erstattet

Wer seinen Mund-Nasen-Schutz nicht trägt oder gegen Kontaktbeschränkungen verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Wie tief man dabei in die Tasche greifen muss.

04.02.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Wer in diesen Zeiten zum Beispiel der Meinung ist, er müsse in definierten Bereichen des öffentlichen Raumes keine entsprechende Mund-Nasen-Schutzmaske tragen, der begeht im rechtlichen Sinn eine Ordnungswidrigkeit – und muss mit einem Bußgeld rechnen. Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm, der auch Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Memmingen ist, erklärt: Zuständig sei hierbei die sogenannte Sicherheitsbehörde. Das heißt: Das sind in unserer Region die Stadt Memmingen und das Landratsamt Unterallgäu.