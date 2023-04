Corona: Was passiert in Memmingen mit alten Masken?

In der Pandemie besorgten sich Kommunen jede Menge Schutzmasken. Bei vielen davon steht das Ablaufdatum kurz bevor. So sieht die Situation in Memmingen aus.

Sie waren einst ein rares Gut: Schutzmasken. So schneiderten sich viele Menschen zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühling 2020 selbst Masken aus Stoff, um sich gegen das Virus zu schützen. Denn medizinische Masken oder gar FFP2-Schutzmasken waren kaum zu bekommen. In der Folge rüsteten Kommunen kräftig auf und investierten viel Geld in den Kauf von Masken und Desinfektionsmittel. Zugleich stellte der Staat den Städten und Gemeinden weiteres Schutzmaterial zur Verfügung. Bei vielen dieser Masken steht das Ablaufdatum kurz bevor. Wir fragten die Pressesprecherin Stadt, Alexandra Wehr, wie die Situation in Sachen Schutzausrüstung in Memmingen aussieht.

Wie viele Schutzmasken hat die Stadt während der Pandemie selbst gekauft?

Alexandra Wehr: Die Stadt Memmingen hat für ihre Beschäftigten insgesamt etwa 64.000 medizinische Masken und rund 26.000 FFP2-Masken gekauft.

Wie viel Geld hat die Kommune für Masken seit Beginn der Pandemie bezahlt?

Wehr: Insgesamt wurden für Masken knapp 60.000 Euro in den drei Pandemiejahren ausgegeben.

Wie viele Masken hat Memmingen im Laufe der Pandemie umsonst vom Staat bekommen?

Wehr: Vom Staat wurden rund 644.000 Masken kostenlos zur Verfügung gestellt.

Wie viele von all den Masken wurden seit Beginn der Corona-Pandemie verteilt?

Wehr: Die Masken wurden für die rund 1200 Beschäftigten der Stadt erworben beziehungsweise vom Staat zur Verfügung gestellt. Die Mitarbeiter benötigten die Masken für ihre tägliche Arbeit in der Verwaltung und in den Einrichtungen der Stadt. Zudem gab es einzelne Maßnahmen, bei denen Masken an Hilfsbedürftige weitergegeben wurden – zum Beispiel bei einer Aktion des Referats Jugend und Soziales im Januar 2021. Dagegen hat die Stadt in der Regel keine Masken an die Bürgerschaft verteilt.

Waren unter den Empfängern auch Einrichtungen, die nicht von der Stadt getragen werden – zum Beispiel Altenheime und Arztpraxen?

Wehr: Altenheime oder Arztpraxen haben ihre Schutzausrüstung selbst bestellt. Allerdings gab es beispielsweise eine sehr gute Kooperation mit dem Klinikum Memmingen. Teilweise wurde beim Einkauf von wichtigen Gütern – wie Masken, Desinfektionsmittel und Corona-Tests – vieles abgesprochen und gemeinsam bestellt. Auf diese Weise konnten bessere Preise erzielt werden. Bei der Verteilung des Materials wurde aber getrennt abgerechnet.

Wie viele Masken sind im Lager der Stadt bereits abgelaufen?

Wehr: Keine. Alle unsere Masken haben das Verwendungsdatum nicht überschritten.

Wie viele Masken hat die Kommunen derzeit noch auf Lager? Welches Ablaufdatum haben diese Masken?

Wehr: Von einer staatlichen Lieferung hat die Stadt noch etwa 10.000 Masken gelagert. Diese können noch bis Ende Mai verwendet werden. Derzeit wird über das Amt für Organisation ermittelt, welche Einrichtungen – zum Beispiel Klinikum, Gesundheitsamt und das Seniorenheim Bürgerstift – Bedarf haben, so dass die Masken zeitnah verteilt werden können.

Wie viele Masken sollen künftig im Schnitt bei der Stadt lagern, um auf neue Pandemien vorbereitet zu sein?

Wehr: Es ist aktuell nicht vorgesehen, Masken langfristig auf Vorrat zu lagern.

