Cyberattacke auf Gemeinden zwischen Memmingen und Ulm

Hacker haben im Kreis Neu-Ulm Kommunen angegriffen - teils funktioniert in der Verwaltung vieles nicht mehr. Unter anderem ist Kellmünz bei Memmingen betroffen.

24.11.2023 | Stand: 08:56 Uhr

Wenn bei der Rechnungsprüfung auffällt, dass etwas nicht stimmt, ist das immer ärgerlich. Doch der Fehler, der Roggenburgs Bürgermeister Mathias Stölzle am Dienstagabend untergekommen ist, geht über das Ärgerliche weit hinaus. Unbekannte haben an diesem Abend die Server des Zweckverbands gemeindliche Datenverarbeitung im Landkreis Neu-Ulm gehackt. Das hat nicht nur Auswirkungen auf den Alltag in den Rathäusern von elf Kommunen im Landkreis – es könnte sich auch auf die anstehenden Landratswahlen auswirken.

