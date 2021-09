Dreiste Maschen im Internet: Mann mit Nacktbildern erpresst, Frau verliert Geld an Betrüger

Für zwei Unterallgäuer ging die Internetbekanntschaft nicht gut aus: Während eine Frau aus Kirchheim ihr Geld verlor, wurde ein Mann aus Mindelheim erpresst.

Im Unterallgäu sind zwei Menschen den dreisten Maschen anderer Internetnutzer geworden.

Wie die Polizei mitteilt, fiel in Kirchheim eine 42-Jährige auf einen Betrüger im Netz herein. Die Frau wollte über ein Internetportal ein Möbelstück verkaufen. Ein angeblicher Interessent gab an, den Kaufpreis im unteren dreistelligen Beweis bezahlen zu wollen. Laut Polizei schrieb er kurz darauf, dass eine Transportversicherung in Höhe von 100 Euro fällig werde, die die Verkäuferin vorstrecken solle.

Diese kaufte tatsächlich eine Guthabenkarte und teilte dem vermeintlichen Käufer den Code mit. Sie lehnte aber eine weitere Zahlung in Höhe von 500 Euro Steuervorzahlung ab. Daraufhin drohte der Mann der Verkäuferin, die Justiz einzuschalten, sollte sie nicht bezahlen. Die Frau wandte sich nun an die Polizei, die unverzüglich Ermittlungen gegen den Täter einleitete. (Lesen Sie auch: Unternehmen beklagen immense Schäden durch Cyberangriffe)

Mann aus Mindelheim wird im Internet mit Nacktbildern erpresst

Ebenfalls Opfer einer dreisten Masche im Internet wurde laut Polizei ein Mann aus Mindelheim. In seinem Fall handelte es sich um Erpressung in Zusammenhang mit sexuellen Handlungen. Der Mann hatte im Verlauf eines Chats mit einer Unbekannten sexuelle Handlungen getätigt. Die unbekannte Chatpartnerin drohte daraufhin mit der Veröffentlichung des Videos. (Lesen Sie auch: Kinderfotos im Netz - wie Eltern ungewollt Pädokriminelle beliefern)

Sie veröffentlichte laut Polizei zudem ein Bild des Mannes auf einer Internetseite. Die Ermittlungen laufen nun wegen versuchter Erpressung auf sexueller Grundlage. Gegen sie wird außerdem wegen der illegalen Veröffentlichung und Verbreitung von Bildern ermittelt.

