Dachsanierung des Memminger Bahnhofs stockt

Schon seit Herbst 2021 ist das Bahnhofsgebäude in Memmingen für Bauarbeiten eingerüstet. Nun sagt die Bahn: Das bleibt so bis Ende des Jahres.

23.08.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Einen Vorteil hat das Gerüst, das schon seit Monaten den Memminger Bahnhof umgibt: Es lassen sich gut Fahrräder daran anschließen. Und das ist nicht verkehrt und wird rege genutzt in Zeiten des 9-Euro-Tickets, in denen viele mit dem Drahtesel zum Bahnhof fahren, ehe sie in einen Zug umsteigen. Andererseits fragen sich viele Bürgerinnen und Bürger, warum das Gerüst um das Empfangsgebäude noch immer nicht abgebaut ist, obwohl das ursprünglich bereits im März hätte geschehen sollen.

Komplett eingerüstet und mit Baufolie verhüllt wurde der Memminger Bahnhof bereits im Herbst 2021. Der Grund waren Sanierungsarbeiten am Dach des Gebäudes. Bei einer Routineprüfung seien Schäden im Beton des Flachdaches festgestellt worden, gab ein Sprecher der Bahn damals Auskunft. Daher habe der Eisenbahnkonzern entsprechende Instandsetzungsarbeiten beauftragt. Der Sprecher kündigte an, die Sanierung solle voraussichtlich im März abgeschlossen sein – sofern der Winter nicht zu streng werde. Auf die Nachfrage im späten Frühjahr, wie weit die Arbeiten nun fortgeschritten seien, korrigierte die Bahn dann auf Juli.

Kosten liegen bei 300.000 Euro

Doch obwohl der Winter mild und Frühjahr und Sommer trocken waren, scheint nichts voran zu gehen mit der Dachsanierung. „Die Arbeiten verzögern sich noch etwas“, informiert der Bahnsprecher jetzt. Ob das daran liege, dass noch weitere Schäden aufgetreten sind oder im Zuge der Sanierungsarbeiten das Empfangsgebäude mit seinen charakteristischen roten Säulen gleich mit einem neuen Anstrich versehen wird? Beides verneint der Bahnsprecher. Auch was die Kosten der Arbeiten anbelangt, gilt der Stand vom Herbst 2021: „Nach derzeitigem Stand bleibt es bei den geplanten 300.000 Euro.“ Die Folie zwischen Baugerüst und Bahnhof wurde inzwischen entfernt. Bleibt die Frage, wann nun auch das Baugerüst fällt: „Unser Ziel ist, dass die beauftragten Arbeiten bis Ende diesen Jahres fertig sind“, lautet die Antwort des Bahnsprechers.

Empfangsgebäude ist 21 Jahre alt

Notwendig war die Dachsanierung an dem Gebäude, das 2001 eingeweiht wurde, nach 20 Jahren. Es gab an gleicher Stelle zwei Vorgängerbauten, seit Memmingen im Jahr 1862 eine Bahnstation bekam. Gebaut wurde um die Jahrtausendwende nach einem neuen, modularen Konzept, das je nach Anforderung flexibel erweiterbar gewesen wäre. Es sollte anschließend in Deutschland flächendeckend für Neubauten eingesetzt werden. Wegen der hohen Baukosten sah die Bahn dann jedoch von weiteren gleichartigen Bahnhofsbauten ab – somit hat Memmingen bis heute den einzigen modularen Bahnhof.