Damit der Fasching in Memmingen bunt wird: Schicken Sie uns Ihre Fotos!

Gemeinsam mit Faschingsfans aus Memmingen und dem Unterallgäu wollen wir passend zur Fünften Jahreszeit Spaß und Farbe ins Spiel bringen. So machen Sie mit:

03.02.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Ein bisschen Unbeschwertheit, Spaß und Lebensfreude – das täte uns allen richtig gut. Und mit Fasnet und Fasching ist auch genau die richtige Zeit dafür.

Leider sind aber wegen der Corona-Pandemie erneut keine Partys und Umzüge möglich, die auch bei unserer Berichterstattung immer viel Farbe ins Spiel bringen.

Gesucht: Bilder mit schönen Kostümen und tollen Partys

Das möchte unsere Redaktion gemeinsam mit Ihnen aber trotzdem versuchen: Senden Sie uns Ihre Fotos, die Sie in Ihrem ausgefallensten und gelungensten Kostüm zeigen – oder von einer Faschingsparty oder einem Hausball, an den Sie sich gerne erinnern: Erlaubt ist, was gute Laune macht.

Schicken Sie uns Ihre Fotos – gerne mit ein paar Worten dazu – an:

Fasnet in Memmingen und dem Unterallgäu: Faschingsfans trotzen Corona mit kleinen Aktionen

Memminger Zeitung

Redaktion

Donaustraße 14

87700 Memmingen

E-Mail: redaktion@mm-zeitung.de

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!

