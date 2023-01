Damit ukrainische Kinder in Memmingen einen guten Schulstart haben

In einer speziellen Vorschulgruppe am Hort Zollergarten sollen ukrainische Kinder Geborgenheit erfahren und zugleich auf die Einschulung vorbereitet werden.

02.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Es dauert kein ganzes Jahr mehr, dann kommen die acht Jungen und Mädchen in die Schule. Sollen lesen, schreiben und rechnen lernen. Doch es ist auch noch kein ganzes Jahr her, da war ihre Welt – mit ihrem Zuhause, ihrer Familie und ihren Freunden – noch die Ukraine. Darum sollen die Kinder Geborgenheit erleben und sich gleichzeitig auf den Schulstart vorbereiten, indem sie unter anderem die deutsche Sprache lernen. Dafür besuchen sie im Kinderhort Zollergarten in Memmingen eine neu eingerichtete Vorschulgruppe.

Kinder können mit Betreuerinnen Russisch und Ukrainisch sprechen

Laut Bernhard Hölzle, Leiter des städtischen Amts für Kindertageseinrichtungen, gab es im Hort Platz, weil eine vorgesehene, vierte Gruppe mangels Personal nicht angeboten werden kann. Die Verantwortung für die spezielle Vorschulgruppe teilen sich vier Mitarbeiterinnen: Die Fachverantwortung liegt in den Händen der Erzieherinnen Sina Pflomm und Britta Gnann, die im Hort tätig sind und sich nun stundenweise auch um die ukrainische Kindergartengruppe kümmern. Darüber hinaus tun dies die Kinderpflegerinnen Alla Schwarz und Jessica Kromberg. Schwarz stammt aus der Ukraine, an sie können sich die Kinder auch in ihrer Muttersprache wenden. Außerdem beherrscht sie – ebenso wie Kromberg – Russisch.

Ukrainischen Kindern bleibt nur wenig Zeit bis zur Einschulung

In der Gruppe sind die ukrainischen Jungen und Mädchen zunächst unter sich. Mit Blick auf die Integration könne man das kritisch sehen, räumt Hölzle ein. Doch er wie auch Alexandra Gaisser, Fachberatung für die Kitas, führen Gründe für diese Lösung an: „Es geht darum, zur Welt, aus der die Kinder kommen, einen Übergang zu schaffen“, sagt Gaisser. Den Jungen und Mädchen bleibe zudem nur etwa ein Dreivierteljahr, um vor ihrer Einschulung Deutsch zu lernen, sich nötige soziale Kompetenzen anzueignen und sich im hiesigen System zurechtzufinden.

Mitarbeiterinnen des Memminger Kinderhorts schultern zusätzliche Aufgaben

Hölzle sagt: „Wir mussten in der besonderen Situation schauen, was wir mit unseren Ressourcen für diese Familien leisten können. Das bedeutet auch, ein Stück von Standardmeinungen und -denkweisen abzugehen.“ Der Leiter des Kita-Amts und die Mitarbeitenden sehen sich in einem Lernprozess. Welche Konzepte funktionieren, müssten Erfahrungen zeigen. Fakler und Hölzle sprechen auch die Belastung für die Mitarbeiterinnen an: Denn Gnann und Pflomm haben eine Zusatzaufgabe zu bewältigen und ihre Kolleginnen müssen die beiden zeitweise in den regulären Hortgruppen entbehren. Eine Hilfe ist, dass sich alles unter einem Dach abspielt.

Kinder aus der Gruppe spielen mit anderen Fangus

Wenn im Haus die ukrainischen Mädchen und Jungen mit anderen Hortkindern zusammentreffen, gibt es laut den Betreuerinnen stets ein großes Hallo. Davon, dass sich ihre Schützlinge abkapseln, könne keine Rede sein. Dasselbe beobachtet Alla Schwarz auf dem Spielplatz der Kita, der an den Park der Kohlschanze angrenzt: „Neulich waren Kinder aus einem anderen Kindergarten da und sie haben sofort miteinander Fangus gespielt.“ Dass die Jungen und Mädchen mit Schwarz und Kromberg in einer vertrauten Sprache reden können, habe ihnen gerade zu Beginn viel Rückhalt gegeben, meint Gnann. Wurde etwas auf Deutsch gesagt, „dann gingen alle Blicke zu Frau Schwarz“. Inzwischen verstehen die Kinder vieles selbst: „Die suchenden Blicke werden weniger.“ Auf Deutsch zu antworten oder zu erzählen, fällt den Kindern laut Gnann noch schwer. Doch nötigenfalls gelinge die Verständigung mit Händen und Füßen.

Eine wichtige Brücke bauen die ukrainisch- und russischsprachigen Kinderpflegerinnen auch für die Eltern. Ihre Kinder nach der Flucht in die Obhut Fremder abzugeben, sei kein leichter Schritt, macht Pflomm deutlich. Mit Hilfe von Schwarz und Kromberg gelinge es jedoch gut, die Väter und Mütter einzubeziehen. Die Betreuung der Kinder im Hort ermöglicht es laut Fakler einigen Eltern, vormittags Sprachkurse zu besuchen.

Kinder aus Afghanistan, Serbien und dem Iran kommen zur Gruppe dazu

Der Nachwuchs ist indes gut beschäftigt: Nach der Spielzeit geht es um 9 Uhr in den Morgenkreis, bei dem die Kinder erzählen, singen und mit ihren Betreuerinnen besprechen, was der Tag bringt. Etwa Bastelangebote. Sie helfen, Fähigkeiten wie Malen oder das Schneiden mit der Schere zu verbessern. Teils gibt es hier Aufholbedarf, sagt Pflomm. Beeindruckt sind sie und ihre Kolleginnen aber nicht nur von der Herzlichkeit der acht Kinder, sondern auch von deren Lust am Entdecken – deshalb ermutigen sie die Eltern, ihre Kinder mehr selbst machen zu lassen. Und sie blicken gespannt und zuversichtlich auf den Januar: Dann soll die Gruppe auf 16 Kinder anwachsen mit Jungen und Mädchen aus Afghanistan, Serbien und dem Iran. „Kinder finden einen Weg, sich zusammenzuraufen“, sagt Pflomm: „Und das schneller als die Erwachsenen, die alles zerdenken.“