Daniel Huhn bleibt Trainer des ECDC Memmingen

Daniel Huhn verlängert seinen Vertrag als Trainer beim Eishockey-Oberligisten ECDC Memmingen. Warum die Indians ihn unbedingt halten wollten.

31.03.2023 | Stand: 17:29 Uhr

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen und Daniel Huhn werden auch in der kommenden Saison zusammenarbeiten. Die Indians einigten sich mit dem 36-Jährigen auf eine Fortsetzung des Vertrags als Cheftrainer in der Maustadt. Für das Memminger Urgestein wird es die erste volle Spielzeit als Chef an der Bande der Rot-Weißen sein.

Seit sieben Jahren ist Daniel Huhn nun bereits in Memmingen aktiv. Die kommende Saison wird die erste sein, in welche der ehemalige Indians-Kapitän und Führungsspieler von Beginn an als verantwortlicher Trainer starten kann.

Huhn hat im vergangenen November das Ruder beim ECDC übernommen

Huhn übernahm im vergangenen Jahr im November das Ruder beim ECDC und schaffte es nach Vereinsangaben, eine turbulente Spielzeit zu einem versöhnlichen Ende zu bringen. Nach mehreren Rückschlägen erreichten die Indians unter Huhns Führung am Ende noch die Play-offs, wo sie zwar letztlich in vier Spielen an den „Saale Bulls“ Halle scheiterten, ihren Fans aber noch starke Auftritte boten.

Daniel Huhn ist froh über die Chance, die sich ihm in Memmingen bietet

Huhn selbst ist froh über die Chance, die sich ihm ab dem kommenden Herbst bietet: „Ich freue mich sehr auf die neue Saison, die ich jetzt von Anfang an nach meinen Ideen gestalten kann. Für das Vertrauen, das die Verantwortlichen in mich setzen, möchte ich mich ausdrücklich bedanken.“

Sven Müller, Sportlicher Leiter bei den Indians, fügt hinzu: „Bereits nach den ersten Gesprächen habe ich gemerkt, wie sehr Daniel für diese Chance brennt, welche er nun auch bekommt. Er ist mit vollem Herzen dabei und weist ein enorm hohes Arbeitspensum auf. Er hat in dieser schwierigen Saison nahezu das Maximale herausgeholt. Ein sehr schlechter Start und immer wiederkehrende Krankheiten sowie Verletzungen haben es ihm dabei nicht einfach gemacht.“

Die Verantwortlichen des ECDC Memmingen freuen sich

Die Verantwortlichen bei den Indians freuen sich, „dass wir Daniel als Cheftrainer gewinnen konnten. Gerade junge, deutsche Trainer sind nur sehr selten zu finden.“ (mit mfr)

