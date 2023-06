Daniel Pflügl hört als Vize-Landrat im Unterallgäu auf

Daniel Pflügl war der erste Grünen-Politiker, der im Unterallgäu zum weiteren Stellvertreter des Landrats gewählt wurde. Nun will er aufhören.

20.06.2023 | Stand: 10:55 Uhr

Nach der CSU müssen sich auch die Grünen im Unterallgäuer Kreistag einen neuen Fraktionsvorsitzenden suchen: Wie er jetzt bekannt gab, will Daniel Pflügl das Amt abgeben – genauso wie das des weiteren Stellvertreters von Landrat Alex Eder. Mit unserer Redaktion hat er über die Gründe gesprochen.

Der Bad Wörishofer Daniel Pflügl war bei der Landratswahl vor drei Jahren einer von vier Kandidaten. Mit 14,2 Prozent der Stimmen lag er auf Platz drei, gefolgt von Michael Helfert von der SPD mit 10,2 Prozent. Im ersten Wahlgang hatte Alex Eder (Freie Wähler) den Wahlsieg nur um 14 Stimmen verpasst. Er erhielt knapp 49,9 Prozent der Stimmen. Auf Rainer Schaal von der CSU entfielen 25,6 Prozent. Die Stichwahl entschied Eder dann mit 80,1 Prozent der Stimmen klar gegen Schaal für sich.

Als stellvertretende Landräte gewählt wurden in der Folge neben Daniel Pflügl auch der Mindelheimer Michael Helfert, der Erkheimer Christian Seeberger (CSU) und Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter (CSU).

Beruflich ist er stark eingeplant

Pflügl sprach gegenüber unserer Redaktion von einer „Riesenehre“, dass er als erster Grüner zum weiteren stellvertretenden Landrat aufrücken durfte. Pflügl ist allerdings auch neben Michaela Bahle-Schmid (CSU) stellvertretender Bürgermeister von Bad Wörishofen. Und er ist beruflich stark eingespannt bei der Mordkommission in München.

Sein Amt als stellvertretender Bürgermeister in Bad Wörishofen

All das in Summe hat bei dem 47-Jährigen nun die Erkenntnis reifen lassen, dass er nicht die erforderliche Zeit aufbringen kann, um sein Amt als stellvertretender Landrat gut ausfüllen zu können. Sein Amt als stellvertretender Bürgermeister der Kneippstadt will er weiterführen.

Fraktionsvorsitzende im Kreistag wissen über Entscheidung bescheid

Auch Stadtrat in Bad Wörishofen bleibt er, ebenso Kreisrat. In einer schriftlichen Erklärung Pflügls an die Medien heißt es: „Vergangene Woche habe ich Landrat Alex Eder für mein Amt als weiterer Stellvertreter um Ablösung nach der Sommerpause gebeten“. Pfügl wird also in der ersten Kreistagssitzung nach dem Sommer im Oktober sein Amt aufgeben. Inzwischen sind auch die Fraktionsvorsitzenden im Kreistag über den Wunsch unterrichtet worden.

Es sei ihm eine große Ehre gewesen

Es sei ihm eine große Ehre gewesen, dass er diese Aufgabe für mehr als drei Jahre übernehmen durfte. „Da ich allerdings, wie viele andere Kreisrätinnen und -räte auch, Kommunalpolitik nicht hauptberuflich, sondern nur im Ehrenamt betreibe und sich mein Arbeitsplatz vor etwas mehr als einem Jahr vom Unterallgäu nach München verlagert hat, fällt es mir nun einfach unheimlich schwer, die Vertretungstermine wahrzunehmen“, so Pflügl. Die Anfragen hätten ihn nicht selten auch recht kurzfristig erreicht. Ein spontanes Einspringen sei ihm da meist nicht mehr möglich gewesen.

Wer folgt auf Daniel Pflügl im Unterallgäu nach?

Wer Pflügl als weiterer stellvertretender Landrat nachfolgt, wird erst im Herbst entschieden. Der Kreisausschuss wird voraussichtlich Ende September einen Vorschlag machen, die Entscheidung fällt dann aber im Kreistag. Wer neuer Fraktionssprecher der Grünen wird, ist ebenfalls noch offen. Pflügl kündigte jedoch an, dass sich seine Partei noch vor der Sommerpause neu aufstellen möchte. Er wolle die noch zu bestimmenden neuen Fraktionsvorsitzenden aus der zweiten Reihe tatkräftig bei ihrer politischen Arbeit unterstützen. „Und selbstverständlich setze ich mich als Kreisrat auch weiterhin mit Herzblut für die Menschen, das Zusammenleben und die Natur in unserem wunderschönen Landkreis ein.“

Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass im Herbst auch der bisherige Fraktionsvorsitzende der CSU, Andreas Tschugg, sein Amt niederlegen möchte. Wie Pflügl nennt auch er berufliche und private Gründe für diesen Schritt.