Dr. Christian Hart will in Klinik Ottobeuren ein Darmkrebszentrum aufbauen

Dr. Christian Hart ist neuer Chefarzt in der Klinik Ottobeuren. Der 46-Jährige plant, dort ein Darmkrebszentrum aufzubauen - und erklärt die Vorteile.

26.10.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Die Klinik Ottobeuren hat einen neuen Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie: Dr. Christian Hart. Das große Ziel des 46-Jährigen ist es, im Ottobeurer Krankenhaus ein von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziertes Darmkrebszentrum aufzubauen. Was er dafür benötigt und warum der Standort im Unterallgäu geeignet ist, erzählt Christian Hart im Gespräch mit unserer Redaktion.

Er kennt die Klinik Ottobeuren schon

Christian Hart ist kein Neuling in Ottobeuren. Er kennt die Klinik dort schon. Nach seinem Zivildienst studierte der gebürtige Regensburger Medizin in Regensburg und Würzburg. „Meine erste Stelle trat ich dann in Ottobeuren an“, erzählt er. Das war im Jahr 2004. Nach zweieinhalb Jahren wechselte er für die Fachausbildung nach Kempten.

Dort war er bis April dieses Jahres, bevor er in Ottobeuren startete. In Kempten konnte er bereits ein Darmkrebszentrum aufbauen, wurde dort im Jahr 2013 zum Oberarzt, 2017 zum Sektionsleiter für Tumor- und Darmchirurgie.

Der neue OP-Roboter "da Vinci" in Ottobeuren

Im Jahr 2019 absolvierte er eine Ausbildung für robotische Chirurgie. „Diese Expertise bringe ich von Kempten ebenso nach Ottobeuren mit.“ Hart blickt dabei auf den OP-Roboter „da Vinci“. Er sagt: „Das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal für das Allgäu.“ Neben Kempten habe jetzt Ottobeuren diesen Roboter, in Memmingen solle er auch angeschafft werden. Das sei kostenintensiv. „Aber wenn wir ein Darmkrebszentrum machen, dann auch richtig.“

Die computergestützte Operation über das Da-Vinci-System ermögliche den Ärzten schonend an Stellen zu operieren, die äußerst präzises Vorgehen erfordern. Der Patient komme dadurch „schneller wieder auf die Beine“. Ein solches Gerät in einer Klinik wie Ottobeuren sei „ungewöhnlich“ – „ein Aspekt, der das Haus auch auszeichnet“, ist Dr. Christian Hart der Meinung.

Christian Hart lebt in Kempten, will in Ottobeuren jetzt Fuß fassen

Er ist jetzt dabei, in Ottobeuren Fuß zu fassen. Hart lebt weiterhin in Kempten. Das Darmkrebszentrum möchte er in Kooperation mit dem Klinikum Kempten auf den Weg bringen. „Das ist aus meiner Sicht der Benefit im Klinikverbund.“ Das Netzwerk aus Fachkräften wolle er bereichern und unterstützen.

Genau das benötige es für ein solches Zentrum – außerdem entsprechende Patienten sowie weitere Expertisen, beispielsweise im Bereich Ernährungstherapie und Psychoonkologie. Wenn bestimmte Eingriffe verstärkt, also in einer höheren Frequenz, vorgenommen würden, dann erhöhe sich auch die Routine im Team; Heilungschancen steigen.

Christian Hart: "Es geht nicht um Prestige"

„Das ist das Hauptanliegen. Es geht nicht um Prestige, sondern um eine höhere Chance für den Patienten, die Erkrankung zu überstehen.“ Die Ergebnisqualität wiederum würde überprüft. „Und die müssen wir uns erarbeiten und dann erfüllen. Die Erfolgsquote hängt davon ab.“

Das heißt: In Kempten und Ottobeuren sollen verstärkt Darmkrebspatienten behandelt werden. Zeitlich gesehen geht Dr. Christian Hart davon aus, dass ab dem kommenden Jahr die Arbeit zu den Dokumentationsstandards erfolgen kann. In der ersten Hälfte 2025 könnte dann der Auditierungsprozess in Angriff genommen werden. Hart ist sich sicher, dass das Ziel gelingt. „Die Tatsache, dass man im Verbund arbeitet, ist eine Stärke, die man benennen muss.“

"Darmkrebs ist eine gut behandelbare Krankheit", sagt Dr. Christian Hart

In Ottobeuren ein Darmkrebszentrum aufzubauen, habe ihn gereizt. „Außerdem gibt es hier einen sehr familiären und freundlichen Umfang in der Klinik. Das hat mich schon auch angezogen.“ Wichtig ist Christian Hart, für die Krebsthematik zu sensibilisieren. „Darmkrebs ist eine gut behandelbare Krankheit“, sagt er. Im November möchte der Klinikverbund Allgäu außerdem eine Vortragsreihe zu unterschiedlichen Gesundheitsthemen starten.