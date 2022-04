Das Bauernhofmuseum Illerbeuren startet eine neue Buch-Reihe

Das Ziel der Veröffentlichung ist, die Geschichte festzuhalten. Der erste Teil widmet sich einer Sägemühle.

Unter dem Titel „Sägen, Wasserkraft, Stromerzeugung“ hat das Schwäbische Bauernhofmuseum Illerbeuren den ersten Sammelband einer neuen Publikationsreihe veröffentlicht, die sich mit den Ausstellungsobjekten des Museums und der Geschichte dahinter befasst. Im Fokus des ersten Bandes steht die historische Sägemühle aus dem Altusrieder Ortsteil Hettisried und damit die Technisierung im ländlichen Raum.

Die Mühle wurde über 140 Jahre lang betrieben und ist im Herbst 2021 nach Illerbeuren umgezogen. Mit etwas Glück können Besucher sie bei ihrer Arbeit betrachten: Zu besonderen Anlässen wird die Anlage in Illerbeuren immer wieder in Betrieb genommen. Der neue Sammelband kann im Bauernhofmuseum in Illerbeuren und online unter bauernhofmuseum.de erworben werden.

Geschichte festhalten und für die Zukunft sichern

„Geschichte muss festgehalten werden, um sie für die Zukunft zu sichern“, sagt Bernhard Niethammer, Leiter des Schwäbischen Bauernhofmuseums Illerbeuren, und freute sich über das neuste Ausstellungsobjekt in seinem Freilichtmuseum: „Mit der Sägemühle aus Hettisried und der faszinierenden Geschichte der Besitzerfamilie Gromer durften wir ein frühes Zeugnis der Technisierung auf dem Land in unser Freilichtmuseum aufnehmen. Toll, dass wir die Geschichte der Sägemühle nun in unserem neuen Sammelband verewigt haben“.

Das ist der Start der neuen Publikationsreihe

Mit dem Buch über die Sägemühle startet das Bauernhofmuseum eine neue Publikationsreihe zu den Bauwerken ihres Museums. „Ziel der Publikationsreihe ist es, alle Bereiche des ländlichen Lebens so originalgetreu wie möglich zu illustrieren“, sagt Niethammer. Auf 168 Seiten klärt nun also der erste Sammelband rund um die Titelthemen Sägen, Wasserkraft und Stromerzeugung auf. Neben den Kapiteln über die Familie Gromer und die Translozierung der Sägemühle von Hettisried nach Illerbeuren dreht sich das erste Buch vor allem um die ländliche Technikgeschichte: Mit insgesamt acht detaillierten Aufsätzen veranschaulichen die Autorinnen und Autoren Themen wie Wasser als Antriebskraft, Mühlen und ihre Antriebe, Sägetechniken sowie Waldnutzung und Stromerzeugung und -versorgung.

Einblick in Technisierung

„Der Sammelband zur Sägemühle aus Hettisried stellt einen gelungenen Auftakt unserer neuen Buchreihe dar: Ergänzend zum Besuch der Mühle in unserem Freilichtmuseum gewährt er einen erstklassigen Einblick in die Geschichte der Technisierung auf dem Land“, sagt der Museumsleiter und gibt einen Ausblick auf die kommenden Sammelbände: „Ich freue mich auf unsere nächsten Veröffentlichungen, mit denen wir weitere Aspekte des ländlichen Lebens festhalten werden – zum Beispiel die Baugeschichte, die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, aber auch die Ökologie- und Landschaftsgeschichte“.

