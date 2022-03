Das Gelände in Illerbeuren erhält weitere Bauten. Ein Haus ist Schauplatz einer Liebesgeschichte zwischen einer Bürgermeisterstochter und einem Aushilfslehrer.

28.03.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Im Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren wird weiter an der Zukunft gebaut. Denn das Areal erhält Zuwachs durch ein Schulhaus, das unter anderem von Liebe und der Lehrerfigur in früheren Zeiten erzählt. Manche Erkenntnis über Techniken und Materialien-Recycling beim Bau in früheren Zeiten hält ein mehr als 360 Jahre altes Bauernhaus bereit, das 2024 seine Türen öffnen soll.