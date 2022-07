Das Einzige was Wallenstein fehlt, ist ein Stiefelknecht

Robert Junger spielt während der historischen Woche in Memmingen den Generalissimus. Warum er mit seinem Schuhwerk auf Kriegsfuß steht.

28.07.2022 | Stand: 16:19 Uhr

Er wird hofiert, egal wo er hinkommt: Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein, die Hauptfigur von Memmingens historischer Woche, zu der die Besucherinnen und Besucher jeden Tag in Scharen strömen. Kreuzen andere Mitwirkende den Weg des Generalissimus, ziehen sie den Hut oder machen gar einen Kniefall; Zivilisten raunen ehrfurchtsvoll „schau mal, der Wallenstein“ und zücken die Handys. Wenn er seinen Soldaten, Trossen oder dem Gefolge Besuche abstattet, wird er selbstverständlich gut umsorgt und bewirtet. Nur bei seinem kleinen, täglichen, persönlichen Kampf hilft dem Herzog keiner: Wenn er seine Stiefel anziehen muss.

„Sie sehen zwar toll aus und sind sehr bequem, aber es ist jedes Mal ein Kampf, bis ich drin bin“, verrät Robert Junger, der den Feldherrn diesmal darstellt. Dabei hat man ihm extra ein neues Paar angepasst. Aber an einen Stiefelknecht, der dem viel beschäftigten Wallenstein morgens ins Schuhwerk hilft, hat natürlich keiner gedacht. Klar, er könnte seine Leibwache dafür einspannen, die sowieso stets in seiner Nähe ist – doch die Stiefel zieht sich der Generalissimus daheim in Schwaighausen an, wohin er sich spät nachts zurückzieht, um ein paar Stunden für sich zu sein, bevor er morgens wieder ins Getümmel zieht. Übrigens am liebsten mit seiner roten Uniform, die schwarze gefällt ihm nicht so, verrät er.