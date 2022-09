1,54 Mark pro Quadratmeter: Das ist Memmingens erstes Wohn-Hochhaus

Memmingen bekam sein erstes Wohn-Hochhaus 1959 - mit Mieten ab 50 D-Mark. Wir stellen es zum internationalen Tag der Wolkenkratzer am 3. September vor.

03.09.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Es war eine Attraktion in Memmingen, die Architekten und Bauherren vor Herausforderungen gestellt hatte: Im September 1959, also vor 63 Jahren, wurde Richtfest für das erste Wohnhochhaus in der Stadt gefeiert. Es steht an der Buxheimer Straße 89. Für einen Wolkenkratzer ist es zwar nicht hoch genug. Erst ab einer Höhe von 150 Metern erhalten Gebäude diese Bezeichnung. Doch als Hochhaus darf es bezeichnet werden. So haben wir uns die Freiheit genommen, Ihnen heute, dem internationalen Tag der Wolkenkratzer, Memmingens ersten bewohnbaren Himmelsstürmer vorzustellen. Wir nehmen Sie mit zurück in eine Zeit, in der eine Wohnung noch für einen zweistelligen D-Mark-Betrag zu haben war.

900.000 Mark Baukosten

Baukosten: 900.000 Mark. Heute würde der Bau eines Gebäudes mit solchen Abmessungen laut Mewo einen höheren siebenstelligen Betrag kosten. Allein die Wärmedämmung in den Jahren 2010 und 2011 habe 500.000 Euro gekostet.

Bezug: Die ersten Mieter zogen im März 1960 ein.

Bauherr und noch heute Eigentümer: die Memminger Wohnungsbau (Mewo).

Höhe: 28,53 Meter sind es bis zum Dach. 23 Meter sind es bis zur obersten Wohnung. Somit darf es als Hochhaus bezeichnet werden: In Deutschland gilt ein Gebäude als Hochhaus, wenn der Fußboden von mindesten einem bewohnbaren Raum mehr als 22 Meter über der Geländeoberfläche liegt.

Lesen Sie auch

Großprojekt in Trunkelsberg geplant Solaranlagen, Wohnungen und Gewerbe auf Areal bei Trunkelsberg geplant

Zum Vergleich: Das höchste Bauwerk Deutschlands, der Berliner Fernsehturm, ist 368 Meter hoch. Das höchste Gebäude der Welt erreicht 828 Meter Höhe. Es ist der Wolkenkratzer Burj Khalifa in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.

Stockwerke des ersten Memminger Wohnhochhauses: neun.

Wohnungen: Aufgeteilt wurde das Gebäude in 45 Einheiten – 18 Einzimmerwohnungen mit jeweils 32 Quadratmetern, 18 Zweizimmerwohnungen mit je 56 Quadratmetern und neun Dreizimmerwohnungen mit je 63 Quadratmetern. Ein Gebäude mit so vielen Wohnungen war damals „ein wichtiger Beitrag zur Behebung der Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg“, schreibt der Historische Verein Memmingen auf seiner Homepage. Wohnungsnot war in Memmingen schon 1917 eine "Lebensfrage".

1,54 Mark im Schnitt pro Quadratmeter

Mietkosten: Die Durchschnittsmiete betrug zu Beginn pro Quadratmeter und Monat 1,54 Mark. Je höher eine Wohnung lag, desto teurer war der Quadratmeterpreis. Eine Einzimmerwohnung kostete im Schnitt etwa 50 Mark, eine Zweizimmerwohnung etwa 90 Mark und eine Dreizimmerwohnung etwa 115 Mark im Monat. Hinzu kamen pro Wohnung monatlich noch 1,50 Mark für die Gemeinschaftsantenne, in den Einzimmerwohnungen jeweils eine Mark für die Nutzung der eingebauten Wandschränke, und für alle Wohnungen ein Zuschlag für den Aufzug: Je größer die Wohnung war und je höher sie lag, desto mehr musste für den Fahrstuhl gezahlt werden. So lagen die monatlichen Zusatzkosten zwischen 50 Pfennigen und acht Mark pro Wohnung. (Lesen Sie auch: Immobilienpreise in Bayern fallen - auch im Allgäu?)

Heizung: Unsere Zeitung schrieb am 23. Dezember 1958: „Wie es in einem solch modernen Gebäude nicht anders sein kann, sind alle Wohnungen mit Zentralheizung ausgestattet.“

Aufzug, "um nicht jedes Mal zum neunten Stockwerk hinaufzustapfen"

Komfort: Ebenfalls im Artikel unserer Zeitung vom 23. Dezember 1958 steht: „... außerdem steht ein Aufzug zur Verfügung, denn es würde ja allerhand Anstrengung kosten, jedes Mal zum Beispiel zum neunten Stockwerk hinaufzustapfen.“

Heutige Wohnungsaufteilung: Lediglich zwei Einzimmerwohnungen wurden im Laufe der Jahre zu einer Zweizimmerwohnung zusammengelegt. Ansonsten hat sich an der Aufteilung der Wohnungen nichts geändert.

Energie heute: Im Jahr 2013 wurde eine Photovoltaik-Anlage auf das Dach des ersten Memminger Wohnhochhauses gebaut. Sie produziert im Jahr 26.000 Kilowattstunden Strom, das meiste davon wird direkt von den Wohnungen im Haus genutzt.

Noch mehr hohe Gebäude in Memmingen

Weitere Hochhäuser in Memmingen: Heute gibt es einige Wohnhochhäuser in der Stadt. Das höchste steht an der Machnigstraße 13: 46,19 Meter. Das Gebäude an der Leebstraße 9 ragt 29,92 Meter in die Höhe und das an der Maximilianstraße 10 misst 28,85 Meter.

Das höchste Bauwerk in Memmingen: Das ist laut städtischem Vermessungsamt die Wetterstation im Wald zwischen Niederrieden und Holzgünz mit 60,9 Metern. Bis dorthin reicht die nördliche Grenze der Stadt.

Die höchsten Gebäude Memmingens: Hier führt die Kirche St. Martin am Martin-Luther-Platz mit 53,97 Metern. Ihr folgen die Kirche Mariä Himmelfahrt an der Augsburger Straße mit 51,39 Metern und das Gebäude der Kurz Mühlen an der Max-Planck-Straße mit 48,26 Metern. (Lesen Sie auch: Neue Kirche in Memmingen soll "Bereicherung für alle" werden)